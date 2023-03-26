Война Триста девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»

Похоже, что Россия начала регулярно получать иранские дроны-камикадзе Shahed, говорится в обзоре ситуации в Украине, который ежедневно готовит разведка Минобороны Великобритании.

С начала марта российские войска запустили не менее 71 иранского беспилотника серии Shahed по целям в Украине.

Атаки дронов в марте провели после двухнедельного перерыва в конце февраля. «Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество беспилотных летательных аппаратов Shahed», — заявили в британской разведке.

В ведомстве добавили, что российские силы запускает дроны-камикадзе с двух направлений — из Краснодарского края и Брянской области.