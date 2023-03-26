Война Триста девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 марта читайте здесь.
В украинских СМИ и телеграм-каналах появилась запись разговора, как утверждается, музыкального продюсера Иосифа Пригожина с миллиардером Фархадом Ахмедовым.
В ходе беседы, которая продолжается около получаса, участники диалога в нецензурной форме осуждают действия руководства России.
Подлинность голосов на записи не подтверждена. Пригожин уже назвал ее фейком. «Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле», — сказал продюсер.
Похоже, что Россия начала регулярно получать иранские дроны-камикадзе Shahed, говорится в обзоре ситуации в Украине, который ежедневно готовит разведка Минобороны Великобритании.
С начала марта российские войска запустили не менее 71 иранского беспилотника серии Shahed по целям в Украине.
Атаки дронов в марте провели после двухнедельного перерыва в конце февраля. «Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество беспилотных летательных аппаратов Shahed», — заявили в британской разведке.
В ведомстве добавили, что российские силы запускает дроны-камикадзе с двух направлений — из Краснодарского края и Брянской области.
За последние сутки на территории Украины в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей
Такую информацию приводит министерство обороны страны.
Еще 25 человек получили ранения.
Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину, считают аналитики Института изучения войны (ISW).
В ISW отмечают, что еще в ноябре 2021 году Александр Лукашенко публично предлагал России разместить ядерное оружие в Беларуси, а в феврале 2022 года из конституции была убрана норма о нейтральном статусе страны.
Однако тогда, полагают аналитики, Путин отказался от такого шага, сознательно отложив его на потом. Теперь он использует его как новую попытку оказать давление на Запад.
Пентагон — о решении Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
В американском военном ведомстве, комментируя заявления президента РФ, сказали, что будут продолжать следить за ситуацией.
У нас нет никаких причин менять порядок работы наших стратегических ядерных сил и мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Аналогичное заявление позже выпустил Белый дом.
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