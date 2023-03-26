В сети появилась запись, на которой, как утверждается, продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер Фархад Ахмедов ругают матом Путина. Пригожин заявил, что это фейк

В украинских СМИ и телеграм-каналах появилась запись разговора, как утверждается, музыкального продюсера и миллиардера . Одним из первых внимание на запись, которую опубликовали 7 марта, обратил украинский Пятый канал. Подлинность голосов на записи не подтверждена.

В ходе телефонной беседы, которая продолжается чуть больше получаса, участники диалога в нецензурной форме осуждают действия руководства России, а также говорят о жизни под санкциями.

В частности, человек, представленный на записи, как Иосиф Пригожин, сказал, что российские власти «проиграли , блядь» , а президент РФ Владимир Путин «сам себя загнал» в сложившуюся «хуйню». «Честно говоря, да, ну, блядь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы, на хуй. Все равно страну отдал, блядь, считай», — сказал он. «Они нас проебали, наших детей, их будущее, их судьбу, блядь, понимаешь?» — говорит человек, представленный на записи, как Фархад Ахмедов. «Если честно, то, конечно же, они преступники, блядь, еще какие они преступники», — отвечает его собеседник.

Иосиф Пригожин назвал аудиозапись фейком. «Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле», — сказал продюсер, который в войне поддерживает Россию.

Фархад Ахмедов находится под санкциями Евросоюза из-за российского вторжения в Украину. Иосиф Пригожин в январе 2023 года попал под санкции Украины.

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