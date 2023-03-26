В Киреевске под Тулой произошел взрыв беспилотника с боеприпасом
Обновление. Причиной взрыва стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Дрон нес боеприпас, утверждает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В городе Киреевск Тульской области произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
Взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19 по местному времени. На месте взрыва образовалась воронка, ее диаметр — около 15 метров, а глубина — около пяти метров.
По последним данным властей, пострадали три жителя Киреевска. Среди пострадавших — 16-летняя девушка и двое мужчин 20 и 36 лет.
Жители Киреевска опубликовали видео с деталью, предположительно, дрона, взорвавшегося в городе, сообщил телеграм-канал Baza. По информации телеграм-канала Shot, связанного с Life, в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж» — этот беспилотник ранее использовался ВСУ для удара по авиабазам.
Комитет региональной безопасности Тульской области утверждает, что частично пострадали три жилых дома. Как пишет Baza, повреждения получили не менее восьми частных домов и многоэтажный дом.
Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, заявили власти региона. На месте происшествия работают оперативные службы.
Это второй взрыв на территории Киреевского района Тульской области за последний месяц, сообщает «Агентство». 2 марта жители поселка Березовский (10 километров от Киреевска) обнаружили в лесу воронку глубиной около полуметра, которая, как предполагается, появилась из-за взрыва беспилотника.