В Киреевске под Тулой произошел взрыв беспилотника с боеприпасом

Обновление. Причиной взрыва стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Дрон нес боеприпас, утверждает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В городе Тульской области произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19 по местному времени. На месте взрыва образовалась воронка, ее диаметр — около 15 метров, а глубина — около пяти метров.

По последним данным властей, пострадали три жителя Киреевска. Среди пострадавших — 16-летняя девушка и двое мужчин 20 и 36 лет.

Жители Киреевска опубликовали видео с деталью, предположительно, дрона, взорвавшегося в городе, сообщил телеграм-канал Baza. По информации телеграм-канала Shot, связанного с Life, в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж» — этот беспилотник ранее использовался ВСУ для удара по авиабазам.

Взрыв в Киреевске под Тулой Meduza

Комитет региональной безопасности Тульской области утверждает, что частично пострадали три жилых дома. Как пишет Baza, повреждения получили не менее восьми частных домов и многоэтажный дом.

Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, заявили власти региона. На месте происшествия работают оперативные службы.

Это второй взрыв на территории Киреевского района Тульской области за последний месяц, сообщает «Агентство». 2 марта жители поселка Березовский (10 километров от Киреевска) обнаружили в лесу воронку глубиной около полуметра, которая, как предполагается, появилась из-за взрыва беспилотника.

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