Война Триста девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»

Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.

«Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Мы пока не можем начать [контрнаступление]», — сказал Зеленский, добавив, что ситуация на востоке страны остается сложной. По его словам, российские силы ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Зеленский также отметил, что Украине необходима дополнительная поддержка от союзников, в том числе нужны боеприпасы и истребители.

Комментируя план Китая по «политическому решению украинского кризиса», Зеленский выразил скептицизм. «Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам прямо сообщил, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином», — добавил президент Украины.