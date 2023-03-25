Война Триста девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 марта читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Благодаря «титаническим усилиям» украинских военных обстановку на Бахмутском направлении «удается стабилизировать», утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов, заявил президент страны Владимир Зеленский.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в РФ деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина.
- В Австрии пообещали арестовать и выдать Путина Международному уголовному суду, если он приедет в страну.
Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.
«Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Мы пока не можем начать [контрнаступление]», — сказал Зеленский, добавив, что ситуация на востоке страны остается сложной. По его словам, российские силы ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.
Зеленский также отметил, что Украине необходима дополнительная поддержка от союзников, в том числе нужны боеприпасы и истребители.
Комментируя план Китая по «политическому решению украинского кризиса», Зеленский выразил скептицизм. «Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам прямо сообщил, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином», — добавил президент Украины.
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На сегодняшний день были помилованы более пяти тысяч заключенных, завербованных ЧВК Вагнера на войну в Украине, рассказал основатель военной компании Евгений Пригожин. По его словам, этих заключенных помиловали после завершения контракта с ЧВК в зоне «специальной военной операции».
За месяц после освобождения повторные преступления совершили 0,31% бывших заключенных, утверждает Пригожин. В основном, сказал он, они наносили увечья тем, кто «впрягается за киевский режим и выступает против задач в рамках СВО».
Сообщения о том, что ЧВК Вагнера вербует на войну с Украиной российских заключенных, обещая им помилование, если они воюют полгода, стали появляться летом 2022 года. В начале февраля Пригожин заявил, что вербовка заключенных в колониях прекращена.
Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала, что заключенных, вступивших в ЧВК Вагнера, освобождают из колоний на основании засекреченных президентских указов о помиловании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ограничился заявлением, что процедура помилования заключенных проходит в соответствии с российскими законами. По российской Конституции, помилование является исключительным полномочием президента РФ.
Ситуация в регионах Украины по данным местных администраций
- За сутки российские войска 67 раз обстреляли территории Херсонской области, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и «Градов». Херсон попал под обстрелы 7 раз. 23 снаряда попали в жилые кварталы и медицинское учреждение. Два человека погибли, шесть получили ранения.
- В Донецкой области в результате обстрелов за последние сутки погибли два местных жителя — один в Бахмуте, еще один в Орловке. Ранения получили три человека (по одному в Бахмуте, Первомайском и Часовом Яре).
- В Харьковской области за минувшие сутки под обстрелы попали приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома и инфраструктурный объект. В регионе продолжаются работы по разминированию. Утром 25 марта на неизвестном взрывном устройстве подорвался 55-летний житель села Щуровка Изюмского района. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Залужный: ВСУ удалось стабилизировать обстановку на Бахмутском направлении
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, который состоялся накануне.
«Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении — наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать», — рассказал Залужный в фейсбуке.
Кроме того, Залужный и Радакин обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.
Большие сольные концерты ДДТ в Москве и Петербурге, запланированные на 17 июня и 27 мая 2023 года, переносятся на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам», сообщается на сайте коллектива.
Группа также отложила на неопределенный срок выступления в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые были запланированы на февраль 2023 года.
Концерты были запланированы еще в 2020 году в рамках тура в честь 40-летия ДДТ, однако сначала их отложили из-за пандемии коронавируса, а затем из-за антивоенной позиции группы.
Новости последних часов:
- Издание «Схемы» выяснило, что украинское авиапредприятие «Мотор Сич» сотрудничало с иранскими компаниями. Среди них были производители беспилотников Shahed.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден заверили Киев в дальнейшей поддержке.
- Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил разработать изменения в законодательство, запрещающие в России любую деятельность Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина. За содействие этому суду он предложил ввести наказание.
- В свою очередь в Австрии пообещали арестовать и выдать Путина Международному уголовному суду, если он решит приехать в страну.
- США обвинили в шпионаже россиянина Сергея Черкасова, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд под видом гражданина Бразилии.
- В Беларуси вступили в силу поправки о смертной казни для чиновников и военных за госизмену.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершили 75 обстрелов из систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате погибли мирные жители.
- ВСУ отразили 59 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В том числе в Бахмуте, в районах Гряниковки, Синьковки, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского, Ступочек, поселка Керамик, Степного, Авдеевки, Северного, Маринки, Новомихайловки и Угледара.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения противника. ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 395-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этом онлайне мы будем следить за главными событиями этого дня. Спасибо, что вы с нами.