Вячеслав Володин предложил запретить в РФ деятельность Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в РФ деятельность Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина.
В своем телеграм-канале Володин заявил, что российским законодателям нужно ориентироваться на международный опыт, и привел в пример США, где в 2002 году был принят закон, согласно которому ни один американский гражданин не может быть арестован или задержан по ордеру МУС.
На основании этого Володин предложил внести в российское законодательство изменения, которые полностью запретят любую деятельность МУС на территории РФ, а также ввести «ответственность за содействие и поддержку МУС».
Помимо этого, спикер Госдумы предложил заключить двухсторонние соглашения с «дружественными странами», которые будут предусматривать взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.
В заключении Володин подчеркнул, что у президента РФ должно быть право на «любые действия для защиты граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам российской Конституции».
Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
По состоянию на 2023 год в Украине было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Вернуть удалось чуть больше 300 детей.