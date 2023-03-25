Путин: Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 24».

Президент заявил, что соответствующая договоренность была достигнута с Александром Лукашенко. По словам Путина, Россия, разместив свое оружие на территории республики, «не нарушит» своих обязательств по нераспространения ядерного оружия, поскольку российские военные не планируют передавать это оружие в непосредственное пользование Беларуси. Тем не менее РФ намерена разместить свое оружие на территории страны и обучить белорусских военных его использованию.

При этом Путин добавил, что Россия уже помогла Беларуси переоборудовать десять военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы «Искандер», которые также могут нести такие заряды. Кроме того, президент заявил, что с 3 апреля Россия начнет «обучение [белорусских] экипажей», а к 1 июля РФ планирует завершить строительство «специального хранилища для тактического ядерного оружия» на территории Беларуси.

По словам Путина, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном.

21 марта Минобороны Великобритании анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды «обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», пояснили тогда военные.

В тот же день Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». Он добавил, что Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

В свою очередь Минобороны Великобритании обвинила Россию в «намеренном дезинформировании», подчеркнув, что британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий.

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