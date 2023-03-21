Великобритания анонсировала поставки Украине снарядов с обедненным ураном Путин заявил, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом»

Алексей Майшев / AFP / Scanpix / LETA

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине снаряды с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением Украине боевых танков Challenger-2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — говорится в ответе Голди на вопрос члена Палаты лордов Реймонда Джоллиффа, который спрашивал, содержат ли какие-либо боеприпасы, поставляемые сейчас в Украину, обедненный уран.

Замминистра добавила, что такие снаряды «обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники».

Обедненный уран — побочный продукт технологического процесса изготовления топлива для некоторых типов ядерных реакторов и материалов для ядерного оружия. В материалах Международного агентства по атомной энергии говорится, что обедненный уран на 60% менее радиоактивен, чем природный уран. Это материал «весьма высокой плотности, что позволяет использовать его в коммерческом применении, например, как балласт в судах и самолетах. Обедненный уран также используется для изготовления бронебойных боеприпасов. Впервые такие боеприпасы были использованы во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Обедненный уран также может применяться для увеличения прочности брони военной техники, например, танков.

Заявление Голди прокомментировал президент России Владимир Путин. Во время совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином российский президент сказал, что в случае таких поставок Москва будет «вынуждена реагировать».

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца. Уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом», — заявил Путин.

Боеприпасы с обедненным ураном (а также танки с броней, содержащей уран) не имеют никакого отношения к ядерному оружию. Многие виды вооружения — в том числе российские — содержат делящиеся материалы. В случае с броней и снарядами уран используется из-за его высокой прочности. Но эти материалы не способны к цепной реакции. Заражение местности при их использовании как правило не представляет опасности для военных (хотя при вдыхании пыли, содержащей обедненный уран, возможен долговременный вред здоровью).

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, в свою очередь, что «была пройдена еще одна ступенька, которых остается все меньше». По его словам, «ступенек не так много», поэтому «надо хорошо задуматься над каждым последующим шагом» (цитаты по «Интерфаксу»).

Прокомментировал планы Лондона и глава МИД России Сергей Лавров. Он считает, что таким решением западные страны готовы идти «на нарушение международного гуманитарного права».

«Если это правда, то значит они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Ну и многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности», — сказал Лавров корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив, что лично не слышал заявление британского замминистра.

Он добавил, что «ничему не удивится», так как западные страны «уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире».

После начала полномасштабной войны в Украине Владимир Путин и многие российские чиновники регулярно угрожали Западу ядерным оружием. 21 февраля во время послания Федеральному собранию президент России объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Financial Times писала, что Путин обдумывал возможность применения ядерного оружия в Украине и пришел к выводу, что даже ограниченный ядерный удар не принесет России пользы. В Белом доме говорили, что США не видят признаков того, что российский президент готов применить ядерное оружие в Украине или где бы то ни было еще.

Хроника войны

Война Триста девяносто первый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Триста девяносто первый день. Онлайн «Медузы»