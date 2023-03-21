Война Триста девяносто первый день. Онлайн «Медузы»

В правительстве Венгрии уточнили изданию Index, что министр иностранных дел страны Петер Сийярто все же выступил против резолюции, которую глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хотел выпустить от имени всех стран-членов ЕС.

Венгерское правительство придерживается позиции, что Боррель должен был выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех стран-членов союза.

Ранее Bloomberg сообщил, что власти Венгрии заблокировали совместное заявление Европейского союза о том, что выдан международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Сийярто назвал это «ложью».