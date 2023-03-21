Война Триста девяносто первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 марта читайте здесь.
Главные новости
- Джанкой в аннексированном Крыму атаковали дроны. Украинская разведка утверждает, что на железной дороге уничтожены крылатые ракеты «Калибр». Советник главы Крыма назвал «фантазиями» это заявление.
- Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву. Официальные российско-китайские переговоры запланированы на 21 марта.
- Венгрия заблокировала совместное заявление Евросоюза о международном ордере на арест Путина.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида едет в Киев. Заранее о его визите не сообщалось.
- Из видео встречи Владимира Путина с жителями Мариуполя, опубликованном на сайте Кремля, удалили фрагмент, где слышно, как кто-то крикнул: «Это все неправда! Это все напоказ!»
В правительстве Венгрии уточнили изданию Index, что министр иностранных дел страны Петер Сийярто все же выступил против резолюции, которую глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хотел выпустить от имени всех стран-членов ЕС.
Венгерское правительство придерживается позиции, что Боррель должен был выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех стран-членов союза.
Ранее Bloomberg сообщил, что власти Венгрии заблокировали совместное заявление Европейского союза о том, что выдан международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Сийярто назвал это «ложью».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В течение суток войска РФ совершили 57 обстрелов из систем залпового огня, нанесли 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Под обстрел попал Краматорск. Удар пришелся по объекту гражданской инфраструктуры, также повреждены 7 многоэтажек и 3 автомобиля. Люди не пострадали.
- ВСУ отразили более 120 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
- На Купянском и Лиманском направлениях российские военные безуспешно наступали в направлении Новоселовского. На Бахмутском направлении — в районах Богдановки, Ивановского, Предтечино и Северного. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях — в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка.
- Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 района сосредоточения живой силы армии РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Читать все важные новости можно не только на сайте или в приложении «Медузы», но и в нашем телеграм-канале.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида приедет в Киев с необъявленным визитом
Изначально о том, что Кисида едет в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил японский телеканал NHK. По его данным, премьер Японии уже вылетел в Украину из Индии, где находился с визитом.
Позже информацию о поездке подтвердил МИД Японии. Ожидается, что Кисида приедет в Киев сегодня, а 22 марта отправится в Польшу.
«Премьер-министр Кисида выразит президенту Зеленскому свое уважение за мужество и стойкость украинского народа, вставшего на защиту своей родины», — говорится в сообщении министерства.
Из видео встречи Владимира Путина с жителями Мариуполя, опубликованном на сайте Кремля, удалили фрагмент, где слышно, как кто-то крикнул: «Это все неправда! Это все напоказ!»
Как отмечает телеграм-канал «Можем объяснить», пресс-служба Кремля перемонтировала видео. Из новой версии фрагмент с криком, предположительно, местной жительницы, исчез.
Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте Кремля, а также соцсетях российский государственных изданий опубликовали ролик со встречи президента РФ с жителями микрорайона «Невский» в Мариуполе. Во время их беседы издалека раздается женский крик.
Что точно выкрикнула женщина, которую в кадре не видно, разобрать сложно. После крика люди, сопровождавшие Путина, начали оборачиваться и показывать друг другу знаки.
Современная Россия не первая в истории распадающаяся империя, которая ведет войну за то, чтобы сохранить бывшие владения под своим контролем. В 1954 году в Алжире начались боевые действия между повстанцами из Фронта национального освобождения, боровшимися за независимость этой страны, и Францией, которая владела ею с 1830 года. Война продолжалась больше семи лет, пока в 1962 году французские власти во главе с президентом Шарлем де Голлем не признали независимость Алжира. Освобождение Алжира считается ключевым моментом в истории деколонизации. Исследователь Тодд Шеппард, один из наиболее крупных американских специалистов по истории Франции, полагает, что смириться с поражением французам помогла не глубокая проработка колониального прошлого, а его «продуктивное забвение». «Медуза» публикует интервью с Шеппардом о том, что объединяет российско-украинскую войну и борьбу Алжира за независимость от Франции.
Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков назвал «влажными фантазиями» сообщение военной разведки Украины о результатах атаки беспилотников в Джанкое.
Как ранее сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, в Джанкое были уничтожены несколько крылатых ракет «Калибр-НК» во время их транспортировки по железной дороге.
По словам Крючкова, железная дорога и инфраструктура не повреждены. Он утверждает, что все беспилотники «целили в гражданские объекты» и были начинены шрапнелью.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.
Венгрия заблокировала совместное заявление Евросоюза о международном ордере на арест Путина, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Из-за отказа Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил отдельное заявление, что ЕС принял к сведению решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об ордере на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай назвал сообщения Bloomberg «ложью». «Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого», — заявил он.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о важных событиях 391-го дня войны в Украине. Спасибо, что вы с нами.