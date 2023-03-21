«Медиазона» нашла административное дело о «дискредитации» армии в отношении «Д.Ю. Назарова». Так зовут актера, выступавшего против войны и уволенного из МХТ

Тверской районный суд зарегистрировал административное дело о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП), которое завели на Д. Ю. Назарова. Карточку дела «Медиазона» обнаружила в базе данных московских судов.

Фамилия и инициалы фигуранта дела, отмечает издание, — такие же, как у актера Дмитрия Назарова, выступающего против войны. Заседание по делу Д. Ю. Назарова еще не назначено.

Обновление: Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», в Тверском суде журналистам подтвердили, что административное дело заведено именно на актера Дмитрия Назарова.

Дмитрий Назаров наиболее известен как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кухня». С 2002 года он служил в МХТ имени Чехова.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Назаров выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с женой Ольгой Васильевой.

В середине февраля Назарова и Васильеву, служившую в МХТ с 2005 года, уволили из театра. Как рассказали актеры, сначала художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский попросил их «уйти в творческий отпуск», а затем сообщил, что они должны уволиться, иначе у 29 сотрудников театра отберут бронь от мобилизации.

Актеры сообщили, что узнали об увольнении, когда находились за пределами России, и решили не возвращаться.