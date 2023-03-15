Актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева ушли из МХТ имени Чехова, чтобы 29 сотрудников театра не потеряли бронь от мобилизации

Актер Дмитрий Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева уволились из МХТ имени Чехова, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 сотрудников театра. Об этом Назаров и Васильева рассказали в интервью журналистке Катерине Гордеевой, вышедшем 14 марта.

Об увольнении Назарова и Васильевой стало известно 14 февраля. За два дня до этого, по словам Васильевой, с ней связался художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Он попросил ее и Назарова уйти в «творческий отпуск», сказав, что в апреле они смогут вернуться.

Однако позднее Хабенский перезвонил и заявил: «Я сделать ничего не могу, вам нужно уволиться». Он объяснил, что если Назаров и Васильева не покинут МХТ имени Чехова, у 29 сотрудников театра отберут бронь от мобилизации.

«Как заберут бронь? Лучше мы уволимся, никто не пойдет убивать за наш счет», — описывает свою реакцию на эти слова Васильева.

Назаров уточнил, что Хабенскому «намекнули» на снятие брони с 29 сотрудников театра. Он добавил, что знает об этой угрозе только со слов самого худрука.

Сейчас Назаров и Васильева живут во Франции. Они находились там, когда узнали, что им придется уволиться из театра, и решили не возвращаться.

Дмитрий Назаров наиболее известен как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кухня». Он служил в МХТ имени Чехова с 2002 года, его жена Ольга Васильева — с 2005 года.

После полномасштабного вторжения России в Украину Назаров регулярно выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с Васильевой.