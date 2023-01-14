Актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. По данным «МК», из-за их антивоенной позиции

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Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Об этом РБК сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ, и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву», — сказал Верник.

Содержание разговора и причину увольнения актеров он не уточнил.

Накануне об увольнении Назарова и Васильевой из МХТ имени Чехова сообщило издание «Московский комсомолец» (МК) без ссылок на источники. По данным МК, причиной увольнения стали «публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения».

Художественный руководитель театра Константин Хабенский якобы «пытался вразумить» Назарова, но после интервью актера, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», уволил его и его жену, «также не скрывающую свою антироссийскую позицию», писал МК.

Сам Назаров не подтверждал, но и не опровергал информацию о своем увольнении. Он говорил, что ничего об этом не знает и что он не получал из театра «ничего официального» на этот счет.

Дмитрий Назаров наиболее известен как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кухня». Он служил в МХТ имени Чехова с 2002 года, его жена Ольга Васильева — с 2005 года.

26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения России в Украину, Назаров выложил на своем ютьюб-канале ролик, в котором они с женой исполняли песню «Хотят ли русские войны?» на стихи Евгения Евтушенко.

После полномасштабного вторжения России в Украину Назаров регулярно выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с Васильевой.