Проект «Система»: через несколько дней после начала мобилизации из России на чартере улетели 250 врачей. Его оплатил миллиардер из списка Forbes

В сентябре 2022 года через несколько дней после начала мобилизации Россию на чартерном рейсе покинули сразу 250 врачей, опасавшихся отправки в вооруженные силы. Об этом со ссылкой на источники пишет «Система», расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода».

По данным журналистов, рейс организовал «знаменитый доктор». Летевшие на самолете врачи заплатили за эту возможность по 40 тысяч рублей, а остальные необходимые для выкупа чартера деньги добавил некий российский миллиардер из списка Forbes. Имена организатора рейса и бизнесмена «Системе» сообщили анонимные пассажиры самолета; издание не раскрывает их по соображениям безопасности.

В качестве причины для вылета за рубеж, рассказали «Системе» источники, организаторы рейса придумали легенду о врачебном конгрессе в Ереване. Всем пассажирам раздали напечатанные приглашения на несуществующий конгресс, а также блокноты и ручки с его логотипом.

За день до вылета, пишет «Система», выяснилось, что перегруженный самолетами из России аэропорт Еревана больше не принимает чартерные рейсы. Тогда организаторы решили лететь в Казахстан — им пришлось перепечатать приглашения и атрибутику. Борт улетел в Астану 27 сентября.

После объявления о мобилизации Россию, по разным оценкам, покинули от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона человек. Чаще всего они уезжали в Казахстан, Грузию, Армению и Турцию.

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