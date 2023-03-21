Против председателя совета ПЦ «Мемориал» Олега Орлова завели дело о повторной «дискредитации» армии

В отношении председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Мемориала».

Как пишет «ОВД-Инфо», дело возбудили из-за репоста в фейсбуке Орлова его собственной статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили», опубликованной французским изданием Mediapart в ноябре 2022 года. В статье Орлов в контексте войны с Украиной рассуждает о том, как в разных странах приходят к власти фашистские режимы.

Обновлено. Суд избрал Орлову меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Орлова ранее несколько раз задерживали на одиночных антивоенных пикетов. В марте 2022 года его оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии из-за плаката с лозунгом «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне». Спустя два месяца он получил еще один такой же штраф из-за плаката «СССР 1945 — страна, победившая фашизм. Россия 2022 — страна победившего фашизма».

Утром 21 марта в Москве у бывших руководителей ликвидированного общества «Мемориал», в том числе у Орлова, а также в помещениях организации прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма». После них многие сотрудники были доставлены в СК для допроса.

Дело о «реабилитации нацизма» было возбуждено в отношении «неустановленных сотрудников» общества «Мемориал» в начале марта. ТАСС со ссылкой на источник писал, что основанием него послужили подозрения в том, что «Мемориал» включал в списки репрессированных «людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны».

В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».