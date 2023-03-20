Война Триста девяностый день. Онлайн «Медузы»

Международный уголовный суд должен «уважать иммунитет глав государств», заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя выданный МУС ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Представитель китайского МИДа, сообщает AFP, также призвал суд «избегать политизации и двойных стандартов», подчеркнув, что решение конфликта на Украине возможно только путем «диалога и переговоров».

Соответствующее заявление в МИД Китая сделали в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву.

Китай не стал участвовать в МУС, назвав одной из причин то, что такой суд ограничивает суверенитет государств.

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