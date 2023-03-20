Война Триста девяностый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 марта читайте здесь.
Главные новости
- Глава Китая Си Цзиньпин в статье для «Российской газеты», опубликованной в преддверии его визита в Москву, вновь напомнил о плане Китая по мирному урегулированию в Украине.
- Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по суду в Гааге, выписавшему ордер на арест Владимира Путина.
- В свою очередь МИД Китая, комментируя решение МУС, призвали суд «уважать иммунитет глав государств» и «избегать политизации».
- Суд арестовал российские активы автоконцерна Volkswagen по иску группы ГАЗ о прекращении сборки автомобилей VW в Нижнем Новгороде после начала войны.
- В Симферополе вечером 19 марта пытались подорвать газопровод.
Торецк, Донецкая область
Международный уголовный суд должен «уважать иммунитет глав государств», заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя выданный МУС ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
Представитель китайского МИДа, сообщает AFP, также призвал суд «избегать политизации и двойных стандартов», подчеркнув, что решение конфликта на Украине возможно только путем «диалога и переговоров».
Соответствующее заявление в МИД Китая сделали в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву.
Китай не стал участвовать в МУС, назвав одной из причин то, что такой суд ограничивает суверенитет государств.
Российские войска в ночь на 20 марта нанесли удар по Краматорску. Как сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко, повреждены несколько зданий, но жители не пострадали.
В Симферополе 19 марта попытались подорвать газопровод. По данным Baza, на участке недалеко от улицы Балаклавской было заложено взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Для того, чтобы нарушить газоснабжение и вызвать большой пожар, по данным издания, мощности взрывного устройство не хватило — лишь немного погнулась одна из труб.
Сообщения о подрыве газопровода в Симферополе подтвердил и источник РИА Новости. По словам собеседника агентства, подрыв был совершен 19 марта около 21:30, причастных к нему разыскивают. Другие подробности пока не сообщаются.
В Россию направляется с визитом лидер КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что его самолет в ближайшее время приземлится в Москве.
После начала вторжения в Украину, за которым последовали несколько пакетов санкций, Китай — одно из основных направлений российского экспорта природных ресурсов. Так, Россия в январе стала лидером по поставкам природного газа в Китай, пишет «Коммерсант». По газопроводу «Сила Сибири» Китай в январе получил почти 2 миллиарда кубометров газа, пишет «Коммерсант». Кроме того, из России в КНР в январе отправили 770 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, РФ обошла других крупных поставщиков — Туркменистан и Катар (по 2,2 миллиона кубометров в январе).
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Украинские и российские СМИ пишут, что на распространенном Кремлем видео, снятом во время визита Путина в Мариуполь, слышится выкрик: «Это все неправда! Это все напоказ!».
Сложно разобрать, что именно произнес женский голос, звучащий за кадром, но после выкрика люди, сопровождавшие Путина, в том числе вице-премьер Марат Хуснуллин, начали оборачиваться и показывать друг другу знаки.
Арбитражный суд арестовал российские активы автоконцерна Volkswagen по иску группы ГАЗ. В суд, сообщает «Интерфакс», российская автомобилестроительная компания обратилась 14 марта. Группа ГАЗ просит признать недействительным расторжение Volkswagen соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде и взыскать с немецкого автоконцерна 15,6 миллиарда рублей убытков.
В рамках рассмотрения иска группы ГАЗ суд наложил обеспечительный арест на доли немецкого автоконцерна в российском представительстве VW и в подконтрольных ему юрлицах, а также всего имущества Volkswagen в РФ за исключением денежных средств.
Volkswagen, как и многие другие международные компании, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину объявил о прекращении работы в России.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Предполагается, что она связана с вылетом из Беларуси МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает в телеграме делиться своим мнением по поводу выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина. Он, в частности, заявил, что попытки судить президента ядерной державы в МУС будут иметь «чудовищные последствия» для международного права, а также пригрозил судьям Международного уголовного суда.
Все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда.
Власти ЮАР заявили, что «приняли к сведению» выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает Reuters. ЮАР входит в число государств — участников МУС.
Предполагалось, что Путин собирается в августе 2023 года принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР.
Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвеня, комментируя возможность визита Путина после выдачи ордера на арест, сказал: «Мы осознаем наши юридические обязательства. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами».
Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента России рекомендовали к началу апреля избавиться от iPhone , заменив их на телефоны других производителей, пишет «Коммерсант».
По словам собеседников газеты, требование связано с соображениями безопасности — в Кремле считают, что вероятность взлома телефона Apple или слежки с его помощью за пользователем больше, чем у других смартфонов.
Как рассказал один из источников издания, iPhone посоветовали поменять на модели с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или российской ОС «Авророй».
Война продолжается и у россиян (в том числе уехавших из страны) остается все меньше возможностей выводить за рубеж и использовать деньги, заработанные в РФ. И набор вариантов только сокращается. В феврале 2023 года под санкции Евросоюза попали «Тинькофф» и Альфа-банк, в марте ограничения ввели сервис «Золотая Корона» и криптобиржа Binance. Подробно рассказываем о тех вариантах, которые все еще остаются.
Здравствуйте! Мы начинаем онлайн, в котором будем рассказывать о всех важных событиях 390-го дня полномасштабной войны в Украине. Спасибо, что вы с нами!