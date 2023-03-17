Почта Литвы временно перестала отправлять посылки в Россию

Государственная почта Литвы Lietuvos pastas сообщила, что временно приостановила доставку посылок в Россию.

В заявлении Lietuvos pastas сказано, что литовская почта отправляла посылки транзитом через почту Латвии, но последняя из-за санкций Евросоюза против РФ отказалась принимать посылки, если нет данных о том, что в них содержится.

«В настоящее время у Lietuvos pastas нет решения о том, как передать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование. Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому литовская почта не смогла подготовиться к ним заранее», — отметили в организации.

В почте Литвы добавили, что продолжают отправлять письма и открытки в Россию.

Почта Латвии о подобных решениях официально не сообщала, но с недавних пор начала требовать от отправителей максимально подробную опись содержимого посылок в Россию.

В феврале 2023 года латвийская почта объявила, что перестала растаможивать посылки из России и Беларуси из-за того, что санкции ЕС запрещают передавать в эти страны многие потребительские товары. В почте Латвии отмечали, что при прохождении таможни досмотреть каждое отправление невозможно.

В марте 2022 года почта Литвы перестала отправлять коммерческие посылки в Россию, а также осуществлять денежные переводы в Россию и Беларусь и из них. Почта Латвии тогда же отказалась доставлять газеты и журналы из этих стран, а также осуществлять денежные переводы.