В полномасштабном вторжении России в Украину участвовала 53-я зенитная ракетная бригада из Курска Это ей принадлежал «Бук», из которого сбили малайзийский «боинг»

53-я зенитная ракетная бригада ПВО российских вооруженных сил, которой принадлежал комплекс «Бук», сбивший «боинг» авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году, участвовала в полномасштабном российском вторжении в Украину. Об этом сообщает американская радиокорпорация National Public Radio (NPR) со ссылкой на источники среди военных и в разведке Украины.

По словам собеседников журналистов, военные из этой бригады в течение большей части 2022 года действовали в Харьковской области. Киев вернул себе контроль почти над всей Харьковской областью в сентябре, после чего украинские войска получили доступ к некоторым документам, оставленным российскими военными, говорится в публикации.

В одном из документов перечислены воинские части, действовавшие в городе Изюме. На одной из страниц была информация о 53-й бригаде, утверждает NPR. В документе указан командир подразделения, его телефон и позывной , а также адрес штаба.

«Я могу подтвердить, что у нас есть информация о том, что в течение некоторого времени они находились в Изюмском районе Харьковской области», — сказал журналистам прокурор области Александр Фильчаков.

Журналисты показали документ аналитику американского Института изучения войны (ISW) Джорджу Барросу, который заявил, что бумага выглядит подлинной. Он добавил, что эта информация совпадает с данными из открытых источников о том, где могло находиться подразделение.

Корреспонденты NPR также посетили склад кондитерской компании на Партизанской улице в Изюме, где, как утверждается, находился штаб 53-й зенитной ракетной бригады. По словам волонтера Руслана, который помогает в восстановлении района после оккупации, он слышал и видел, как из окрестностей завода запускали зенитные ракеты, когда область находилась под контролем российских военных.

«Военные предпринимают значительные усилия, чтобы попытаться скрыть свои основные силы на поле боя. 53-я бригада, безусловно, относится к таким, потому что она предназначена для защиты подразделений от атак с воздуха», — пояснил Баррос.

Что известно о 53-й бригаде

53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курске, принадлежал комплекс «Бук», из которого, как установила международная следственная группа, был сбит «боинг» авиакомпании Malaysia Airline, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Следствие выяснило, что «Бук» прибыл на территорию самопровозглашенной ДНР в ночь перед крушением самолета и вскоре после пуска ракеты был отправлен обратно. Ракету запустили из района села Первомайское.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах признал двух россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, — а также украинца Леонида Харченко виновными по делу о крушении лайнера. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Еще один обвиняемый — россиянин Олег Пулатов — был оправдан. Россия не признала итоги разбирательства. В Кремле заявили, что отстранение от процесса расследования российской стороны «по меньшей мере не способствовало» его объективности.

В феврале представители следствия заявили, что имеют «веские основания полагать», что Владимир Путин лично санкционировал отправку «Бука», из которого затем была выпущена ракета по самолету. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления следственной группы о возможной причастности Путина к отправке ЗРК не имеют оснований.

21 февраля Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской. Такое решение в документе объясняется тем, что личный состав подразделения проявил «личный героизм и отвагу, стойкость и мужество» в «боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

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Фото на обложке: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA