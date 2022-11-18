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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вердикт гаагского суда по делу о катастрофе малайзийского «боинга» в Донбассе требует «глубокого анализа».

«Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не была допущена к тому следствию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности расследования. Что касается самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ», — цитирует РБК слова Пескова.

Суд в Нидерландах 17 ноября 2022 года признал двух россиян Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в крушении пассажирского авиалайнера компании Malaysia Airlines. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Еще один обвиняемый — россиянин Олег Пулатов — был оправдан.

Суд пришел к выводу, что в июле 2014 года рейс MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ракету запустили с поля под селом Первомайское, которое находилось под контролем самопровозглашенной ДНР. «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске. Как установило следствие, Игорь Стрелков заказал доставку «Бука» в Донбасс, а Дубинский и Харченко занимались его транспортировкой.

Гаагский суд отдельно указал, что в 2014 году, когда был сбит малайзийский «боинг», самопровозглашенная ДНР находилась под контролем России. Она получала российское оружие и финансирование, кроме того, российские войска вели боевые действия в Донбассе.

Подробнее о решении суда

Суд в Нидерландах приговорил Игоря Стрелкова и еще двух фигурантов дела о крушении «боинга» в Донбассе к пожизненному заключению. Четвертый обвиняемый оправдан. Главное

Подробнее о решении суда

Суд в Нидерландах приговорил Игоря Стрелкова и еще двух фигурантов дела о крушении «боинга» в Донбассе к пожизненному заключению. Четвертый обвиняемый оправдан. Главное