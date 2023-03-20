Си Цзиньпин прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится ориентировочно в 16:30. Это будет беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

Официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15:00 21 марта.

Помимо двусторонних вопросов лидеры РФ и КНР обсудят план мирного урегулирования в Украине, предложенный Пекином.

«Так или иначе, темы, которые затронуты в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня, поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут. Но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения так, чтобы председатель Си смог, что называется из первых уст, получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал Дмитрий Песков.

Китай представил план «по политическому решению украинского кризиса» в годовщину вторжения России в Украину. В плане 12 пунктов, среди которых прекращение огня, начало мирных переговоров, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций.

За несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, заявив, что президент РФ лично несет ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

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