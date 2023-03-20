Жители Джанкоя в Крыму сообщили о взрывах и стрельбе. Город атаковали дроны, один человек ранен

Обновление. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя «отработала ПВО». «По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», — сказал Аксенов. Глава Джанкоя Игорь Ивин заявил, что город атаковали беспилотники, поврежден жилой дом и магазин.

В городе Джанкой на севере аннексированного Крыма произошло несколько взрывов, сообщают местные паблики.

По неподтвержденным данным, город атаковали беспилотники. Судя по звукам на кадрах очевидцев, Джанкой могли атаковать дроны-камикадзе.

Жители Джанкоя пишут в соцсетях, что в городе стреляют. Телеграм-канал «Крымский ветер» распространил запись, на которой, предположительно, слышны звуки взрывов и стрельбы. Телеграм-канал «Украина сейчас» публикует видео, где слышно взрывы. Подтвердить подлинность этих записей оперативно невозможно.

Внимание. На опубликованной записи звучит нецензурная брань. Если для вас это неприемлемо, не смотрите ее.

Провластные российские СМИ сообщают, что в Джанкое работает система ПВО. Украинские паблики утверждают, что по дронам стреляют из автоматов.

Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительной информации, обломки одного из беспилотников попали в продуктовый магазин, из-за чего пострадал продавец. Mash опубликовал видео, снятое, как утверждается, возле поврежденного магазина на Перекопской улице.

В Джанкое расположена российская военная база и аэродром. Кроме того, через Джанкой проходит железная дорога, ведущая в оккупированную часть Херсонской области Украины.

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