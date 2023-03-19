Война Триста восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 марта читайте здесь.
Главные новости
- Путин посетил захваченный Мариуполь, утверждает пресс-служба Кремля. Это его первая поездка в Донбасс с начала войны. Накануне президент РФ в первый раз за три года приехал в аннексированный Севастополь.
- Президент США Джо Байден прокомментировал решение Международного уголовно суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Он назвал выдачу ордера «сильной позицией».
- США, по данным Reuters, возобновили полеты беспилотников над Черным морем, приостановленные после крушения дрона MQ-9.
16 марта в нескольких приграничных областях РФ объявляли план «перехват» в поисках пикапа с украинскими номерами, на котором якобы перемещались диверсанты. Тогда выяснилось, что это неправда. В полицию обращался 23-летний житель Брянской области Александр Божин, выдумавший историю о «диверсантах» после дорожного конфликта с водителем пикапа.
Издания Astra и Baza сообщают, что в отношении Божина возбуждено уголовное дело по статье о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма». Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Российские государственные СМИ продолжают показывать кадры из поездки Владимира Путина в захваченный Мариуполь.
Например, в этом ролике президент стоит во дворе новостройки, а вице-премьер Марат Хуснуллин показывает ему фотографии восстанавливаемого города.
На другом видео Путин общается с людьми, которые рассказывают, что потеряли жилье, но теперь переехали в новые квартиры.
Путина арестуют, если он приедет в Германию, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
«Я ожидаю, что Международный уголовный суд быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении [ордера на арест]. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его в МУС», — цитирует слова министра Zeit.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
18 марта в Праге прошел митинг, приуроченный к годовщине бомбардировки драмтеатра Мариуполя. Собравшиеся на площади возле Национального театра выложили на асфальте надпись «Дети». Такая же была нарисована перед драмтеатром в Мариуполе — как предупреждение, что в здании укрываются мирные жители.
Драмтеатр Мариуполя был взорван 16 марта 2022 года. Киев назвал это российским авиаударом; так же заявили, в частности, ОБСЕ и Amnesty International. Минобороны РФ заявило, что здание театра заминировали и взорвали украинские войска. Горсовет Мариуполя заявил, что в театре погибли почти 300 мирных жителей. Associated Press, опираясь на свои расчеты, сообщило, что число погибших могло достичь 600. Amnesty International заявила, что в результате погибли как минимум 12 человек, «а, вероятно, гораздо больше».
Российские ракетные удары уже не могут повлиять на украинскую экономику, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
«В целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла. И сегодня в корне повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет» , — сказал он в эфире телемарафона.
По словам Юсова, российская армия увеличивает интервалы между ракетными атаками: если раньше это были еженедельные массированные удары, то сейчас интервал может быть в три-четыре недели. В украинской разведке считают, что высокоточного ракетного вооружения у Минобороны РФ уже не так много, в частности Россия испытывает дефицит «Калибров», «Искандеров» и «Кинжалов». Но РФ еще обладает значительными запасами устаревшего вооружения.
Согласно подсчетам Минобороны Украины, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 10 марта Россия выпустила по Украине 821 крылатую и баллистическую ракету. С октября 2022 года российские военные совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, целями которых назывались объекты критической инфраструктуры.
Харцызск, 18 марта
В городе на подконтрольной России части Донецкой области в результате ракетного удара разрушен частный жилой дом. О пострадавших не сообщалось.
Число раненых в результате российского обстрела Краматорска увеличилось до десяти человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил глава военной администрации Павел Кириленко. Два человека погибли. По словам чиновника, накануне 18 марта российские военные обстреляли город кассетными боеприпасами.
Областная администрация опубликовала свидетельства очевидцев обстрела.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- РФ продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противника сосредоточены на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей российская армия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки военнослужащими ВСУ отражены 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
- РФ продолжает применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты и объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны.
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 11 ракетных ударов, четыре из них — по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения российских войск. Сбит БПЛА «Шахед-136». Ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
После посещения Мариуполя Путин отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте «специальной военной операции», заявили в Кремле.
В Кремле утверждают, что Владимир Путин посетил захваченный Мариуполь
Как сообщает утром 19 марта пресс-служба президента РФ, Путин, находившийся в субботу в аннексированном Крыму, прибыл в Мариуполь на вертолете, а затем проехал по районам города за рулем автомобиля.
В эфире канала «Россия 24» показали кадры, на которых президент в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина едет в машине по трассе в ночное время суток. Где именно записано видео, определить невозможно.
Пресс-служба президента отчиталась, что Путин «осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города». Кроме того, в микрорайоне «Невский» он поговорил с жителями города и по приглашению одной из семей зашел к ним домой, добавили в Кремле.
Российские каналы также распространили кадры, на которых Путин, как утверждается, посещает восстановленную филармонию Мариуполя. Президент сел в первый ряд и сказал: «Удобно, красиво». Также он осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета, пишут российские СМИ.
Российская армия захватила Мариуполь весной 2022 года после трехмесячной осады. Город перешел под контроль военных РФ в конце мая, когда сдались последние защитники завода «Азовсталь». По данным легитимных властей Мариуполя, за время российской осады в городе было разрушено до 90% жилых зданий.
Здравствуйте. Начинается 389-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет регулярную онлайн-трансляцию, в которой будет следить за всеми важными событиями, связанными с войной — в Украине, России и остальном мире.
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