Война Триста восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Российские ракетные удары уже не могут повлиять на украинскую экономику, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«В целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла. И сегодня в корне повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет» , — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Юсова, российская армия увеличивает интервалы между ракетными атаками: если раньше это были еженедельные массированные удары, то сейчас интервал может быть в три-четыре недели. В украинской разведке считают, что высокоточного ракетного вооружения у Минобороны РФ уже не так много, в частности Россия испытывает дефицит «Калибров», «Искандеров» и «Кинжалов». Но РФ еще обладает значительными запасами устаревшего вооружения.

Согласно подсчетам Минобороны Украины, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 10 марта Россия выпустила по Украине 821 крылатую и баллистическую ракету. С октября 2022 года российские военные совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, целями которых назывались объекты критической инфраструктуры.