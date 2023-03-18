Путин впервые за три года приехал в Крым в годовщину аннексии полуострова

Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь в девятую годовщину аннексии Крыма.

Путину показали школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что приезд Путина не был запланирован и что президент «умеет удивлять».

«Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — заявил Развожаев.

Это первый визит Путина в Крым с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В последний раз перед этим президент РФ посещал полуостров в ноябре 2021 года.

В годовщину аннексии Путин посетил Крым впервые с 2020 года. В 2021 и 2022 году 18 марта он присутствовал на праздничных концертах в Москве. В 2023 году власти РФ не стали проводить там масштабных мероприятий.

Как отмечали годовщину аннексии Крыма год назад

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Как отмечали годовщину аннексии Крыма год назад

В российских городах прошли митинги и концерты, посвященные годовщине присоединения Крыма. Фотографии Как и всегда, власти принуждали людей участвовать в этих акциях