Российские власти отказались от концерта в «Лужниках» в годовщину аннексии Крыма. Ранее на него набирали массовку в соцсетях

На московском стадионе «Лужники» 18 марта не будут проводить концерт в честь «присоединения Крыма к России», как это было в 2022 году. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, в 2023 году «решено не устраивать широкое празднование», а провести «точечные мероприятия».

В частности, в Москве на Никитском бульваре 20 марта откроется фотовыставка «Крымская весна. 9 лет мы вместе». В Магаданской области проведут акцию «письмо из Магадана», в рамках которой можно будет бесплатно отправить почтовые открытки на полуостров, а в Пскове жителям предложат «поучаствовать в создании арт-объекта „Алые паруса“ и научиться готовить крымские чебуреки».

В конце февраля сообщалось, что на митинг-концерт в «Лужниках» по случаю девятой годовщины аннексии Крыма уже начали набирать массовку, анонсируя, в частности, выступление на мероприятии президента РФ Владимира Путина.

Соответствующе объявление было размещено в группе «Мега Волонтер Москва» во «ВКонтакте», где ранее набирали зрителей на «патриотический» митинг-концерт, который прошел в «Лужниках» 22 февраля. 15 марта, сообщает «Сирена», в «Мега Волонтер Москва» появилось сообщение, что «большого концерта не будет». «По независящим от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией», — говорилось в нем.

В 2022 году в России восьмую годовщину аннексии Крыма отмечали менее, чем через месяц после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Тогда во всех крупных российских городах прошли митинги, шествия и концерты, а на стадионе «Лужники» собрали, как отчиталось МВД, 200 тысяч человек, перед которыми выступил Путин.

Как выглядело празднование годовщины аннексии Крыма в 2022 году

В российских городах прошли митинги и концерты, посвященные годовщине присоединения Крыма. Фотографии Как и всегда, власти принуждали людей участвовать в этих акциях

Как выглядело празднование годовщины аннексии Крыма в 2022 году

В российских городах прошли митинги и концерты, посвященные годовщине присоединения Крыма. Фотографии Как и всегда, власти принуждали людей участвовать в этих акциях