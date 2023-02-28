В соцсетях начали набирать зрителей на митинг-концерт по случаю девятой годовщины аннексии Крыма. Им обещают выступление Путина
Во «ВКонтакте» начали набирать зрителей на митинг-концерт в Лужниках по случаю девятой годовщины аннексии Крыма, обратила внимание «Сирена».
Сообщение о наборе людей на мероприятие, запланированное на 18 марта, разместили в группе «Мега Волонтер Москва» — эта же группа набирали зрителей на «патриотический» митинг-концерт, который прошел в Лужниках 22 февраля.
Согласно опубликованному в группе объявлению, участникам мартовского концерта обещают бесплатную еду и выступления «топовых артистов», включая Shaman, Олега Газманова, «Любэ» и других. Также сообщается, что на мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин.
Попасть на концерт, говорится в публикации, можно будет только по билетам — их, как утверждают организаторы, будут выдавать в день проведения мероприятия и только тем, кто заранее заполнил анкеты с указанием персональных данных.
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22 февраля — накануне Дня защитника Отечества и перед годовщиной начала полномасштабной войны в Украине — в Лужниках прошел патриотический митинг-концерт. Зрителей на это мероприятие приглашали в различных группах в соцсетях, обещая им места перед сценой, бесплатное питание и возможность получить билеты на бесплатные концерты «топовых артистов». Помимо этого, на мероприятие набирали актеров массовки, предлагая 500 рублей за работу, а также бюджетников.
Первоначально организаторы утверждали, что на мероприятие можно будет попасть строго по билетам, однако, когда перед началом концерта трибуны оказались не заполнены, людей начали пускать без билетов.