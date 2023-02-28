В соцсетях начали набирать зрителей на митинг-концерт по случаю девятой годовщины аннексии Крыма. Им обещают выступление Путина

Во «ВКонтакте» начали набирать зрителей на митинг-концерт в Лужниках по случаю девятой годовщины аннексии Крыма, обратила внимание «Сирена».

Сообщение о наборе людей на мероприятие, запланированное на 18 марта, разместили в группе «Мега Волонтер Москва» — эта же группа набирали зрителей на «патриотический» митинг-концерт, который прошел в Лужниках 22 февраля.

Согласно опубликованному в группе объявлению, участникам мартовского концерта обещают бесплатную еду и выступления «топовых артистов», включая Shaman, Олега Газманова, «Любэ» и других. Также сообщается, что на мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин.

Попасть на концерт, говорится в публикации, можно будет только по билетам — их, как утверждают организаторы, будут выдавать в день проведения мероприятия и только тем, кто заранее заполнил анкеты с указанием персональных данных.

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22 февраля — накануне Дня защитника Отечества и перед годовщиной начала полномасштабной войны в Украине — в Лужниках прошел патриотический митинг-концерт. Зрителей на это мероприятие приглашали в различных группах в соцсетях, обещая им места перед сценой, бесплатное питание и возможность получить билеты на бесплатные концерты «топовых артистов». Помимо этого, на мероприятие набирали актеров массовки, предлагая 500 рублей за работу, а также бюджетников.

Первоначально организаторы утверждали, что на мероприятие можно будет попасть строго по билетам, однако, когда перед началом концерта трибуны оказались не заполнены, людей начали пускать без билетов.

Как прошел митинг-концерт в Лужниках

«Ехали в Москву, чтобы три часа греться в туалете» «Медуза» побывала на митинге-концерте в «Лужниках». Вот как российские власти отмечали годовщину начала войны с Украиной

Как прошел митинг-концерт в Лужниках

«Ехали в Москву, чтобы три часа греться в туалете» «Медуза» побывала на митинге-концерте в «Лужниках». Вот как российские власти отмечали годовщину начала войны с Украиной