Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала
Президент РФ Владимир Путин посетил Донбасс. ТАСС отмечает, что это первая его поездка в регион. Это также первый визит президента на территории Украины, которые Россия аннексировала осенью 2022 года. Ранее в Кремле говорили, что Путин посетит Донбасс, когда «придет время».
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин побывал с рабочим визитом в городе Мариуполь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин побывал в городе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта. Журналисты «Верстки» подтвердили, что Путин действительно побывал в Мариуполе.
Президент прибыл в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, рассказали в Кремле. Так, он осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, сквер у драмтеатра и другие «памятные места», а также «восстановленную филармонию» и университет.
После визита в Мариуполь Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который докладывал о ходе строительных и восстановительных работ в городе. Видео из поездки опубликовали российские государственные СМИ.
Среди прочего Хуснуллин рассказал Путину, что украинские войска при отступлении якобы обстреливали жилые дома. «Очень четко видно, что они делали. Там, где мы наступали, ударов снарядами не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, прямо видно, как отступали — прямо били по домам. Били, просто разрушали», — заявил вице-премьер. По его словам, ВСУ также якобы минировали тела погибших и оборудование в больницах города. «Так называемые нацики. Нормальные люди так не делали бы», — отметил Путин.
В ходе визита Путин пообщался с местными жителями, получившими новое жилье взамен разрушенного, утверждает пресс-служба Кремля. РИА Новости опубликовало видео встречи российского президента с жителями микрорайона «Невский». Одна из женщин, участвовавших во встрече, заявила, что местные жители «дождались» и «молятся» за Путина. Отвечая на вопрос президента, нравится ли им в Невском, она сказала: «Очень. Это маленьких кусочек рая у нас здесь».
«Верстка» нашла одного из участников встречи в соцсетях, подтвердив, что он действительно живет в Мариуполе.
Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание на реакцию жителей Мариуполя в соцсетях на визит Путина. Журналисты отметили, что «Невский», куда привезли Путина — «фактически единственный отстроенный микрорайон в полностью разрушенном городе». Телеграм-канал привел несколько цитат из чатов жителей других районов Мариуполя:
«Жаль, что он к нашему дому не подъехал, левый берег, площадь! Без окон, без дверей ,без горячей воды и отопления. Поговорил бы с местными жителями».
«А зачем его туда везти, его возили по тем местам что сохранились и новостроям. Пустые котлованы из-под фундаментов разрушенных домов ему никто не покажет».
«Мы ***** тут никому не нужны. Все делается для картинки по телевизору, чтобы люди в России смотрели».
Визит Путина в Мариуполь оказался неожиданностью для журналистов кремлевского пула и чиновников, пишет «Верстка». Такой же неожиданностью для них стала поездка Путина в аннексированный Крым 18 марта. Издание отмечает, что на фотографиях и видео визита нет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина. «Верстка» считает это доказательствами того, что поездка Путина в Донбасс не была запланирована.
Позже представитель Кремля заявил, что поездки в Мариуполь и на командный пункт в Ростове-на-Дону не былы запланированы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин ездил по Мариуполю практически без кортежа.
Россия захватила Мариуполь весной 2022 года после двух с половиной месяцев осады. Город окончательно перешел под контроль войск РФ, после того как в мае в плен сдалась последняя группа украинских военных, державших оборону на заводе «Азовсталь». По данным легитимных властей Мариуполя, за время российской оккупации в городе была разрушена половина домов и 90% инфраструктуры.
С февраля украинские источники сообщают о периодических взрывах в Мариуполе, который находится в 80 километрах от линии фронта. Украинская сторона также заявляли о попаданиях ракет ВСУ в городе. Назначенные РФ власти Мариуполя сообщали о работе ПВО, но разрушения отрицали. В ВСУ говорили, что направление Мариуполя больше не является «абсолютно недосягаемым» для украинских военных.