Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала

Президент России Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин. Скриншот из видео российских СМИ, 19 марта сообщивших о визите Путина в Мариуполь AP / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин посетил Донбасс. ТАСС отмечает, что это первая его поездка в регион. Это также первый визит президента на , которые Россия аннексировала осенью 2022 года. Ранее в Кремле говорили, что Путин посетит Донбасс, когда «придет время».

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин побывал с рабочим визитом в городе Мариуполь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин побывал в городе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта. Журналисты «Верстки» подтвердили, что Путин действительно побывал в Мариуполе.

Президент прибыл в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, рассказали в Кремле. Так, он осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, сквер у и другие «памятные места», а также «восстановленную филармонию» и университет.

После визита в Мариуполь Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который докладывал о ходе строительных и восстановительных работ в городе. Видео из поездки опубликовали российские государственные СМИ.

«Раньше всех, ну почти»

«Раньше всех, ну почти»

Марат Хуснуллин и Владимир Путин. Скриншот из видео российских СМИ AP / Scanpix / LETA

Среди прочего Хуснуллин рассказал Путину, что украинские войска при отступлении якобы обстреливали жилые дома. «Очень четко видно, что они делали. Там, где мы наступали, ударов снарядами не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, прямо видно, как отступали — прямо били по домам. Били, просто разрушали», — заявил вице-премьер. По его словам, ВСУ также якобы минировали тела погибших и оборудование в больницах города. «Так называемые нацики. Нормальные люди так не делали бы», — отметил Путин.

В ходе визита Путин пообщался с местными жителями, получившими новое жилье взамен разрушенного, утверждает пресс-служба Кремля. РИА Новости опубликовало видео встречи российского президента с жителями микрорайона «Невский». Одна из женщин, участвовавших во встрече, заявила, что местные жители «дождались» и «молятся» за Путина. Отвечая на вопрос президента, нравится ли им в Невском, она сказала: «Очень. Это маленьких кусочек рая у нас здесь».

Владимир Путин во время посещения микрорайона «Невский». Скриншот из видео российских СМИ AP / Scanpix / LETA

«У меня, кстати, через 15 дней после вашего дня рождения мой. Тоже 70 [лет], но остался без ничего», — сказал Путину один из жителей Мариуполя Россия 24

«Верстка» нашла одного из участников встречи в соцсетях, подтвердив, что он действительно живет в Мариуполе.

Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание на реакцию жителей Мариуполя в соцсетях на визит Путина. Журналисты отметили, что «Невский», куда привезли Путина — «фактически единственный отстроенный микрорайон в полностью разрушенном городе». Телеграм-канал привел несколько цитат из чатов жителей других районов Мариуполя:

«Жаль, что он к нашему дому не подъехал, левый берег, площадь! Без окон, без дверей ,без горячей воды и отопления. Поговорил бы с местными жителями».

«А зачем его туда везти, его возили по тем местам что сохранились и новостроям. Пустые котлованы из-под фундаментов разрушенных домов ему никто не покажет».

«Мы ***** тут никому не нужны. Все делается для картинки по телевизору, чтобы люди в России смотрели».

Визит Путина в Мариуполь оказался неожиданностью для журналистов кремлевского пула и чиновников, пишет «Верстка». Такой же неожиданностью для них стала поездка Путина в аннексированный Крым 18 марта. Издание отмечает, что на фотографиях и видео визита нет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина. «Верстка» считает это доказательствами того, что поездка Путина в Донбасс не была запланирована.

Позже представитель Кремля заявил, что поездки в Мариуполь и на командный пункт в Ростове-на-Дону не былы запланированы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин ездил по Мариуполю практически без кортежа.

Россия захватила Мариуполь весной 2022 года после двух с половиной месяцев осады. Город окончательно перешел под контроль войск РФ, после того как в мае в плен сдалась последняя группа украинских военных, державших оборону на заводе «Азовсталь». По данным легитимных властей Мариуполя, за время российской оккупации в городе была разрушена половина домов и 90% инфраструктуры.

С февраля украинские источники сообщают о периодических взрывах в Мариуполе, который находится в 80 километрах от линии фронта. Украинская сторона также заявляли о попаданиях ракет ВСУ в городе. Назначенные РФ власти Мариуполя сообщали о работе ПВО, но разрушения отрицали. В ВСУ говорили, что направление Мариуполя больше не является «абсолютно недосягаемым» для украинских военных.