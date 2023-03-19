В Кремле утверждают, что Путин посетил захваченный Мариуполь. Это первая поездка президента РФ в Донбасс после вторжения в Украину

Президент РФ Владимир Путин посетил аннексированный украинский город Мариуполь с рабочим визитом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс» и другие издания из кремлевского пула. Позже заметка об этом появилась и на сайте Кремля.

«Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места», — заявили в пресс-службе Кремля.

В поездке Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который «подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях».

В микрорайоне «Невский» Путин, как сообщается, поговорил с местными жителями и зашел в гости к одной из семей. РИА Новости пишет, что Путин посетил «восстановленную филармонию» и Приазовский технический университет.

Агентство также опубликовало несколько фотографий и видео, на которых, как утверждается, запечатлена поездка Путина в Мариуполь. В одном из роликов президент едет на машине по ночной улице, а затем заходит в зал со сценой и кафедрой. «Медуза» не может оперативно определить, когда и где были сняты эти кадры.

«Кроме того, Владимир Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России заслушал доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова и ряда военачальников», — заявили в Кремле. РИА новости утверждает, что визит Путина в Ростов-на-Дону произошел после поездки в Мариуполь.

Нынешний визит Владимира Путина в Мариуполь — первая поездка президента РФ в Донбасс после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это также первый визит Путина на , которые Россия аннексировала осенью 2022 года. В ноябре в Кремле говорили, что Путин посетит Донбасс, когда «придет время».

18 марта — в девятую годовщину аннексии Крыма — президент России приехал в Севастополь. Это был первый визит Путина в Крым с начала войны в Украине.

Российская армия захватила Мариуполь весной 2022 года после трехмесячной осады. Город перешел под контроль военных РФ в конце мая, когда сдались последние защитники завода «Азовсталь». По данным легитимных властей Мариуполя, за время российской осады в городе было разрушено до 90% жилых зданий.