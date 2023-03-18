Война Триста восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 марта читайте здесь.
Главные новости
- Президент США Джо Байден прокомментировал решение Международного уголовно суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Он назвал выдачу ордера «сильной позицией».
- В ночь на 18 марта Украина вновь была атакована российскими дронами-камикадзе. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что 11 из 16 беспилотников удалось сбить.
- Метрополитен-опера выплатит Анне Нетребко 200 тысяч долларов за несостоявшиеся выступления. Их отменили из-за того, что певица публично не осудила Путина.
Украинские СМИ, включая УНИАН, пишут о скорой отставке министра образования Сергея Шкарлета. Сообщается, что заявление об отставке он подаст самостоятельно, а по словам нардепа Ярослава Железняка, вместо него пост займет директор Малой академии наук и доброволец 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксен Лисовий.
В январе в Украине отправили в отставку шестерых высокопоставленных чиновников, включая замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, и пятерых глав регионов. 15 марта президент Украины сменил глав трех областей — Луганской, Одесской и Хмельницкой.
Среди осужденных, завербовавшихся на войну в Украине, был участник банды Цапков Станислав Лобянов. Могилу погибшего на войне Лобянова обнаружили на кладбище в станице Кущевская, пишет краснодарский проект «Протокол». Дата смерти, указанная на надгробии, 31 января 2023 года.
Лобянов, по данным картотеки Кущевского районного суда, был дважды судим — в марте 2020 года за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, и в апреле 2021 года — за неуважение к суду. Данных о том, какой срок заключения был назначен Лобянову по итогам последнего суда, в открытых источниках нет.
Банда Цапков, которой руководил Сергей Цапок, действовала в станице Кущевская с конца 1990-х годов. В 2010 году, после того как члены банды убили 12 человек в доме местного фермера, на группировку обратили внимание региональные и федеральные правоохранительные органы. Только после этого руководство банды получило длительные (вплоть до пожизненных) тюремные сроки.
Российские дроны-камикадзе в ночь на 18 марта атаковали, в числе прочих, Львовскую область. Как сообщил глава региона Максим Козицкий, три из шести беспилотников удалось сбить.
«Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены, но, к счастью, пострадавших нет», — написал Козицкий в телеграме.
В командовании Воздушных сил ВСУ ранее сообщали, что всего российский войска запустили 16 дронов, 11 из них были сбиты.
Российские войска в ночь на 18 марта обстреляли Запорожье, сообщили власти региона.
Снаряды, по данным и. о. мэра города Анатолия Куртева, попали на территорию жилого комплекса, разрушив здание предприятия общественного питания.
«Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши», говорится в сообщении Запорожской областной администрации.
В ночь на 18 марта Украина вновь была атакована российскими дронами-камикадзе.
Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что «атака осуществлялась с двух направлений — с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области».
Силы ПВО, по данным командования Воздушных сил Украины, сбили 11 из 16 беспилотников «в центральных, западных и восточных областях». В частности, как сообщается, были уничтожены все дроны, атаковавшие Киев.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что «громкие звуки» в городе связаны с учениями.
«На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В городе все спокойно», — написал он в телеграме.
Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. «Очевидно, что он совершал военные преступления», — цитирует Байдена Reuters.
Байден напомнил, что юрисдикция суда признается не всеми странами, и в том числе ее не признают сами США, однако назвал выдачу ордера «сильной позицией».
Оперная певица Анна Нетребко в начале полномасштабного российского вторжения в Украину отказалась публично осудить власти РФ, включая президента Владимира Путина. Метрополитен-опера отменила 13 выступлений Нетребко. Певица обратилась к третейскому судье, требуя компенсацию за отмененные концерты и выплату гонораров.
Дело Нетребко было рассмотрено в феврале, а в марте стало известно, что судья обязал Метрополитен-оперу выплатить Нетребко 200 тысяч долларов за отмененные выступления, пишет The New York Times.
Метрополитен-опера, обосновывая отказ платить Нетребко, настаивала на том, что певица, отказавшись осуждать Путина, нарушила внутренние правила поведения.
Судья Говард Эдельман, рассматривавший дело Нетребко, заявил, что «нет никаких сомнений в том, что она была сторонницей Путина, поскольку имела на это право». Но, добавил он, сотрудничество с Путиным, «определенно само по себе не является ни аморальным, ни достойным проступком».
При этом судья счел, что Метрополитен-опера не должна платить Нетребко 400 тысяч долларов гонораров за выступления в следующих сезонах, о которых была достигнута устная, но не письменная договоренность.
Саму Нетребко судья оштрафовал на 30 тысяч долларов «за неподобающие высказывания» в начале войны.
Нетребко через несколько недель после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину публично осудила войну. Тогда с ней прекратил сотрудничество и Новосибирский театр оперы и балета. Нетребко продолжила выступать на крупнейших театральных площадках мира.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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