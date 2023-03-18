Война Триста восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Среди осужденных, завербовавшихся на войну в Украине, был участник банды Цапков Станислав Лобянов. Могилу погибшего на войне Лобянова обнаружили на кладбище в станице Кущевская, пишет краснодарский проект «Протокол». Дата смерти, указанная на надгробии, 31 января 2023 года.

Лобянов, по данным картотеки Кущевского районного суда, был дважды судим — в марте 2020 года за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, и в апреле 2021 года — за неуважение к суду. Данных о том, какой срок заключения был назначен Лобянову по итогам последнего суда, в открытых источниках нет.

Банда Цапков, которой руководил Сергей Цапок, действовала в станице Кущевская с конца 1990-х годов. В 2010 году, после того как члены банды убили 12 человек в доме местного фермера, на группировку обратили внимание региональные и федеральные правоохранительные органы. Только после этого руководство банды получило длительные (вплоть до пожизненных) тюремные сроки.

Читайте также

В Приморском крае нашли могилу погибшего в Украине «партизана» Александра Ковтуна. Друзья считают, что он пошел на войну, «потому что не мог больше сидеть»

Читайте также