Американские авиакомпании попросили Белый дом запретить азиатским перевозчикам летать в США через Россию

Американские авиакомпании обратились в Конгресс и Белый дом с просьбой запретить иностранным перевозчикам, летающим в США, выполнять такие полеты через территорию России. Об этом пишет The New York Times.

Из-за введенного Москвой запрета для авиакомпаний из США летать над Россией они были вынуждены перестроить свои маршруты в Азию в обход территории РФ — что привело к увеличению времени полетов и расхода топлива.

В то же время, компании из Китая, Индии или Ближнего Востока с такими ограничениями не сталкиваются — из-за чего могут предлагать своим клиентам гораздо более низкие цены на билеты.

За год американские авиакомпании из-за этого потеряли долю рынка, оцениваемую в два миллиарда долларов.

Как пишет NYT, Минтранс США уже подготовил проект приказа о запрете летать в Соединенные Штаты через Россию для китайских авиакомпаний.

В Сенате США возможные ограничения для китайских авиаперевозчиков, летающих над Россией, обсуждались еще в феврале. Тогда никаких решений не было принято.

Россия запретила американским и европейским авиаперевозчикам полеты в своем воздушном пространстве в ответ на запрет российским авиакомпаниям летать в Европу и в США, введенный в первые дни после вторжения РФ в Украину. В общей сложности РФ закрыла небо для самолетов 36 стран.

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