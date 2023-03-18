Путин подписал законы о «дискредитации» и «фейках» в отношении добровольцев и наемников

Президент России Владимир Путин подписал законы, устанавливающие ответственность за «дискредитацию» и «фейки» в отношении добровольцев и наемников, участвующих в боевых действиях в Украине.

Теперь нормы, помимо военных и органов власти, будут распространяться на «добровольческие формирования, организации или лица», которые оказывают «содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ».

«Дискредитация» добровольцев и наемников, совершенная впервые, будет считаться административным правонарушением и наказываться штрафом: до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для юрлиц.

Повторная «дискредитация» будет уголовным преступлением с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы в случае отягчающих обстоятельств. Такое же максимальное наказание предусмотрено за «фейки».

Первоначально ответственность за «дискредитацию» и «фейки» распространялась только на публичные заявления о российской армии. Позже действие соответствующих законов распространили на остальные органы власти.

Запретить «публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных» Госдуме в январе 2023 года предложил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Спипер Думы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть вопрос «в срочном порядке». Депутаты приняли закон 14 марта.