Госдума установила наказание за «дискредитацию» «добровольцев»

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении два закона об административной и уголовной ответственности за «фейки» и «дискредитацию» .

Таким образом, нормы о «фейках» и «дискредитации», введенные в российское законодательство с началом полномасштабной войны в Украине, помимо военных и Росгвардии теперь будут распространяться на «добровольческие формирования, организации или лица», которые оказывают «содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ».

Соответствующие изменения внесли в статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях («дискредитация»). Наказание осталось прежним: штрафы до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для юрлиц.

В Уголовном кодексе это положение прописали в статьях 207.3 («фейки») и 280.3 («дискредитация»). При этом в обеих статьях УК ужесточили максимальное наказание, предусмотренное частью 1, то есть за совершение преступления без отягчающих обстоятельств — с трех до пяти лет лишения свободы. Наказание за «повторную дискредитацию» (часть 2 статьи 280.3) увеличится с пяти до семи лет лишения свободы, максимальный срок — до 15 лет, а штрафы — до пяти миллионов рублей, отмечается на сайте Госдумы.

Административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российской армии, а также уголовную ответственность за «фейки» о военных в России ввели в марте 2022 года. Затем действие соответствующих законов распространили на органы власти, например, Росгвардию.

В январе 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину законодательно «запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных». Володин поручил «в срочном порядке изучить вопрос».

1 марта, перед принятием поправок о наказании за «дискредитацию» добровольцев, Пригожин попросил не распространять их на высший командный состав Минобороны РФ и добровольческих отрядов, в том числе ЧВК Вагнера. «Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий», — заявил он.

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