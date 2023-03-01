Пригожин попросил не распространять поправки о «дискредитации» военных на командование ЧВК Вагнера и Минобороны РФ

Основатель Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина не распространять новые поправки о наказании за «дискредитацию» участников «специальной военной операции» в Украине на высший командный состав Минобороны РФ и добровольческих отрядов, в том числе ЧВК Вагнера.

«Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности», — говорится в обращении Пригожина, которое публикует его пресс-служба.

Сам Пригожин и его наемники неоднократно публично критиковали Минобороны РФ, в том числе оскорбляя руководителей ведомства.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Поправки о «дискредитации добровольцев» предложил внести в Уголовный кодекс РФ сам Евгений Пригожин. Он мотивировал это необходимостью запретить публикации негативного характера и любой критики в адрес добровольцев на войне в Украине, среди которых много бывших заключенных, завербованных его ЧВК. После обращения Пригожина спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился подготовить поправки.

Ожидается, что новые поправки о «дискредитации добровольцев» будут рассмотрены Госдумой во втором чтении 2 марта. Их добавят в статьи о «фейках» (207.3 УК, наказание до 15 лет лишения свободы) и «дискредитации» (280.3 УК, наказание до пяти лет лишения свободы) армии РФ.

Как обращает внимание правозащитник Павел Чиков, поправки внесли в «левый» законопроект об ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект, который Госдума начала рассматривать еще в октябре 2022 года. По такой же схеме — внесение поправок в законопроекты, ожидавшие второго чтения — в марте 2022 года принимался «пакет законов о военной цензуре».

Читайте также

Плакат «*** *****» — это теперь «дискредитация» армии, а замена ценников на информацию о погибших — «фейк». Как за это наказывают? 9 карточек