Дональд Трамп заявил, что власти США запланировали его арест на 21 марта. Он призвал сторонников к протестам

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что 21 марта будет арестован в рамках расследования дела о финансовых махинациях. Соответствующее заявление появилось в социальной сети Трампа Truth Social.

Трамп заявил, что получил эту информацию благодаря «нелегальным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена. Он не привел никаких деталей относительно возможных обвинений, однако призвал своих сторонников к протестам.

Официальных комментариев прокуратура Манхэттена не давала.

Трампа подозревают в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще в декабре 2018 года получил за это три года тюрьмы.

Накануне многие американские СМИ писали, что в течение ближайшей недели Трампу могут предъявить официальные обвинения. Ожидается, что после формального ареста бывшего президента доставят к судье, после чего он будет отпущен под залог. В связи с этим, сообщал CNN, правоохранительные органы Нью-Йорка на протяжении недели отрабатывали межведомственное взаимодействие, чтобы не допустить возможных беспорядков в городе.