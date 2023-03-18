Владельцы баров Underdog и La Virgen извинились перед силовиками за «трату их времени» и объявили об уходе одного из основателей Накануне там задержали 40 посетителей. Их заставляли петь «Любэ»

Владельцы баров Underdog и La Virgen, где сотрудники правоохранительных органов накануне провели рейды из-за подозрению в причастности к финансированию ВСУ, извинились перед клиентами и перед силовиками за «трату их времени».

«Мы приносим всем свои извинения за события этих дней, в том числе всем правоохранителям, которым пришлось участвовать в данных мероприятиях из-за нас и тратить свое время», — говорится в обращении владельцев заведений, которое опубликовал адвокат Константин Ерохин. Он уточнил, что рейд проводили сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

Руководители Underdog и La Virgen сообщили, что их персоналу поступают угрозы в интернете, они боятся повторения рейдов и готовы «сделать все необходимое», чтобы избежать этого. В связи с этим, сказано в обращении, команду покинет один из основателей Павел Косов.

Косов, как рассказал Ерохин «Коммерсант FM», летом 2022 года был задержан вместе с другими собственниками в рамках проверки на предмет причастности к финансированию украинских благотворительных организаций. Baza тогда писала, что в аккаунте La Virgen был размещен анонс распродажи виниловых пластинок, сборы от которого предполагалось передать организации, помогающей украинским беженцам и отрядам теробороны. Владельцы позже сообщали, что аккаунт был взломан и что деньги для украинцев они не собирали.

В комментарии РБК 18 марта Ерохин заявил, что информация о сборе средств была размещена подрядчиком, ответственным за продажу пластинок. Владельцы бара, по его словам, публично извинились, а затем сделали сбор средств «для нужд беженцев с российской стороны».

Рейды в барах Underdog и La Virgen были проведены вечером 17 марта. По их итогам были задержаны 40 человек, в том числе один подросток и уборщица. Большинство из них отпустили без протоколов.

SOTA писала, что после появления полиции в баре начали ставить песни Шамана, «Любэ» и гимн России. По словам одного из сотрудников, полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая им электрошокерами. Одну из посетительниц заставили нарисовать на двери бара лозунг «За Россию» и букву Z.