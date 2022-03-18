Владимир Путин выступил в «Лужниках» на концерте по случаю годовщины присоединения Крыма. Трансляцию его речи прервали на полуслове
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Официальная трансляция митинга-концерта в «Лужниках», посвященного присоединению Крыма к России, прервалась во время выступления президента Владимира Путина.
Речь Путина прервалась на словах «так получилось что начало операции [на Украине] совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся…». После этого в трансляции включили выступление Олега Газманова с песней «Вперед, Россия!», состоявшееся ранее.
До того, как трансляция прервалась, Путин успел сказать, что Россия «немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь» и что их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились в составе Украины.
Он также отметил, что целью «спецоперации» на Украине является «избавление людей от геноцида» и процитировал Евангелие от Иоанна: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».
Как сообщил корреспондент «Коммерсанта» с места событий, после того как Путин договорил свою речь, мероприятие объявили законченным.
Через несколько минут выступление Путина показали в эфире повторно — на этот раз целиком. Выяснилось, что в прерванной фразе президент говорил про день рождения адмирала Федора Ушакова.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что причиной инцидента стал «технический сбой на сервере».