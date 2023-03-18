США возобновили полеты беспилотников над Черным морем, прерванные после инцидента с Су-27

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем, прерванные после инцидента между дроном MQ-9 и самолетом Су-27, сообщает Reuters.

Как рассказали агентству два американских чиновника, 17 марта в регион был направлен дрон RQ-4 Global Hawk. По данным CNN, дрон на высоте 16 километров вылетел из воздушного пространства Румынии и некоторое время провел в международном воздушном пространстве к юго-востоку от Крыма.

Reuters отмечает, что это первый полет после инцидента с российским истребителем. В то же время, по информации CNN ранее американцы направили дрон на место крушения MQ-9, чтобы проследить, как идет российская работа по поиску обломков.

Беспилотник MQ-9 Reaper разбился после попытки перехвата российскими истребителями Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта. США заявили, что один из самолетов задел винт беспилотника, из-за чего тот потерял управление и разбился. Пентагон опубликовал видео, как Су-27 сбрасывает топливо перед беспилотником, после чего тот падает.

Россия отрицала факт физического контакта истребителя с беспилотником. По версии Минобороны РФ, дрон «перешел в неуправляемый полет и разбился в результате резкого маневрирования».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам пилотов Су-27.

Читайте также

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет

Читайте также

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет