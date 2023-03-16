США опубликовали видео, как российский истребитель сбрасывает топливо перед американским беспилотником, разбившимся в Черном море

Европейское командование США опубликовало рассекреченное видео с американского беспилотника MQ-9 Reaper, который разбился в Черном море 14 марта.

Как утверждает командование, два российский истребителя Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват разведывательного дрона ВВС США, который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем.

По версии США, один из самолетов РФ дважды сбросил топливо перед дроном, а затем ударил беспилотник, повредив один из его винтов. После этого, как утверждается, американским ВВС пришлось затопить поврежденный дрон.

Пентагон показал атаку российского Су-27 на американский дрон Meduza

В Госдепе США ранее заявили, что столкновение российского самолета с американским беспилотником, вероятно, произошло непреднамеренно в результате некомпетентности российских пилотов.

Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но не сообщило о столкновении. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению зоны ограничения полетов, установленной РФ из-за . В Кремле утверждали, что «физического контакта» между самолетом и дроном не было.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что Россия попытается поднять обломки со дна Черного моря. По данным источников ABC News, российские военные, вероятно, уже их достали. Какие именно части дрона удалось поднять со дна, неизвестно.

В Вашингтоне говорили, что «приняли меры» по защите дрона. Источники телеканала CNN утверждали, что все «чувствительные данные» были дистанционно удалены с беспилотника.

Будут ли последствия у этого инцидента

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет

Будут ли последствия у этого инцидента

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет