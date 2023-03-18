США возобновили депортацию в Россию, приостановленную после начала войны в Украине. Высылают и тех, кто бежал от мобилизации

США возобновили депортацию в Россию, прерванную вскоре после начала войн в Украине. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, несколько дней назад из США в Россию был выслан мужчина, который бежал от мобилизации и пытался получить убежище. В Соединенные Штаты он попал через Мексику.

По словам адвоката, миграционные власти, рассмотревшие прошение россиянина, пришли к выводу, что угроза отправки в войска не является достаточным основанием для предоставления убежища. Аналогичные решения вынесены в отношении еще трех ее клиентов из России, однако сейчас они ожидают апелляции.

The Guardian отмечает, что неясно, когда депортация в целом была возобновлена. Официально в миграционной службе изданию лишь подтвердили, что в данный момент высылают граждан России на родину.

США объявляли о приостановке депортаций в Россию, Украину, Беларусь, Грузию, Венгрию, Молдавию, Польшу, Румынию и Словакию в начале марта 2022 года, менее чем через две недели после вторжения российских войск в Украину. Причиной этого назывался «гуманитарный кризис».

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