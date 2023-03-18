Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

«Очевидно, что он совершал военные преступления», — заявил Байден.

Байден напомнил, что юрисдикция суда признается не всеми странами, и в том числе ее не признают сами США, однако назвал выдачу ордера «сильной позицией».

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17 марта. По версии обвинения, президент РФ лично несет ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

Россия, как и США, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Военные преступления, совершенные на территории Украины с декабря 2013 года, подпадают под юрисдикцию МУС независимо от гражданства преступников.

Байден в марте 2022 года уже публично называл Путина «военным преступником». За год до этого, еще до вторжения российских войск в Украину, президент США положительно отвечал на вопрос, считает ли он Путина убийцей.