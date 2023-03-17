Война Триста восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 марта читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости
- США оценят риски полетов беспилотников над Черным морем после крушения дрона MQ-9 Reaper.
- Республика Марий Эл стала шестым регионом РФ, где объявили о рассылке повесток «для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов».
- Кремль объявил о визите в Россию 20-22 марта главы КНР Си Цзиньпиня.
Военкоматы Марий Эл начали раздавать повестки «для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов». Марий Эл стала шестым регионом России, где рассылку повесток подтвердили на уровне властей.
Глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на собственную информацию сообщил, что повестки рассылают более чем в 40 российских регионах.
Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины с позывным «Купол», который рассказал The Washinghton Post о больших потерях личного состава, понизили в должности. В ответ «Купол» написал рапорт на увольнение.
Официальные представители ВСУ, после выхода статьи в The Washinghton Post заявили, что озвученные «Куполом» потери завышены, а «по факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка». Также подчеркивалось, что военный, поговорив с журналистами, нарушил инструкции по публичному общению и огласке сведений, составляющих государственную тайну, и не получил разрешения на общение с медиа от командира.
После крушения американского дрона MQ-9 Reaper, выполнявшего полет над Черным морем, США решили еще раз тщательно оценить все плюсы и минусы таких миссий в этом регионе, сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.
В частности, американские военнослужащие «внимательно изучают» маршруты беспилотников США над Черным морем и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с Россией в связи с регулярными полетами российских истребителей в районе Крыма.
Пока от полетов дронов над Черным морем США отказываться не собираются.
Сотрудники политического блока администрации президента (АП) сформулировали предварительные «идеологические установки» президентской кампании 2024 года.
О том, какие идеи планирует продвигать Кремль перед выборами, подчиненные замглавы АП Сергея Кириенко рассказали в начале марта на «закрытом семинаре» для работников других кремлевских подразделений, а также региональных чиновников и политтехнологов. Встреча прошла в так называемой мастерской управления «Сенеж», рассказали «Медузе» два источника, участвовавших в «семинаре».
Участникам «семинара» рассказали, что президентская кампания 2024 года будет построена вокруг «идеологии консерватизма».
По замыслу АП, на очередных выборах Владимир Путин будет позиционироваться в первую очередь как «хранитель традиционных ценностей». Кроме того, кремлевские идеологи намерены сделать ставку на риторику о «моральном превосходстве» России над другими странами. При этом тема «русского мира», к которому якобы принадлежат многие страны бывшего СССР, должна стать частью концепции «государства в себе».
В 2022 году ряд китайских компаний отправляли в Россию партии оружия, в частности, штурмовые винтовки, детали беспилотников и бронежилеты, которые могли быть использованы в военных целях. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на таможенные данные агрегатора ImportGenius.
Поставки оружия происходили с июня по декабрь 2022 года. Среди поставщиков была как минимум одна компания, связанная с китайским правительством — China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших оборонных подрядчиков КНР. В июне она отправила тысячу винтовок CQ-A российской компании «Техкрим», сотрудничающей с Минобороны РФ.
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