Война Триста восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины с позывным «Купол», который рассказал The Washinghton Post о больших потерях личного состава, понизили в должности. В ответ «Купол» написал рапорт на увольнение.

Официальные представители ВСУ, после выхода статьи в The Washinghton Post заявили, что озвученные «Куполом» потери завышены, а «по факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка». Также подчеркивалось, что военный, поговорив с журналистами, нарушил инструкции по публичному общению и огласке сведений, составляющих государственную тайну, и не получил разрешения на общение с медиа от командира.

Что рассказал «Купол»

The Washington Post: у ВСУ может не хватить сил для масштабного наступления За год войны украинская армия понесла большие потери. На передовой оказались необстрелянные новобранцы

Что рассказал «Купол»