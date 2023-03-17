Журналисты сообщили, что Турция запретила заправлять и обслуживать самолеты Boeing и Airbus из России. В Минтрансе РФ заявили, что проблем с обслуживанием нет

Министерство таможни и торговли Турции запретило поставлять топливо и проводить обслуживание российских и белорусских самолетов, произведенных с применением американских запчастей. Об этом сообщило турецкое издание AirportHaber, которое специализируется на новостях гражданской авиации.

Запрет начал действовать с 14 марта, утверждает AirportHaber. Он затронет частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты российских, белорусских и иранских перевозчиков, которые более чем на четверть состоят из американского запчастей. Среди них — лайнеры американской Boeing и европейской Airbus, которые выполняют рейсы авиакомпаний «Аэфрофлот», S7, «Россия», Azur Air, Pegas Fly, «Белавиа», Utair , «Ямал» и Mahan Air.

Как утверждает AirportHaber, турецкие власти приняли это решение после обращения Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Представитель Минтранса РФ заявил, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме и проблем с наземным обслуживанием самолетов нет. При этом представители ведомства заявили, что «проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов», не уточнив подробности.

В «Аэрофлоте» и S7 также сообщили РБК, что выполняют полеты в города Турции в штатном режиме. По словам источника издания, одна из турецких заправочных компаний разослала письмо, что не будет заправлять самолеты российских компаний из санкционного списка Минторга США. Перевозчики вышли из ситуации, утверждает собеседник РБК. Как им это удалось, не уточняется.

The Wall Street Journal сообщал, что в конце 2022 года чиновники США предупредили, что турецким структурам грозят последствия, если они продолжат предоставлять услуги российским и белорусским авиакомпаниям, выполняющим полеты на самолетах американского производства в нарушение западных санкций. Ограничения, которые в том числе затронули авиационную отрасль, ввели после российского вторжения в Украину. Турция к западным санкциям против России не присоединилась.