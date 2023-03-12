Спустя год полномасштабной войны Россия остается крупнейшим глобальным игроком в сфере ядерной энергетики Страны Запада зависят от российских технологий и не вводят санкции. Главное из статьи Nature Energy

Росатом

После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада ввели санкции, ограничивающие поставки российского ископаемого топлива, несмотря на высокую зависимость стран Евросоюза от энергоносителей из РФ. При этом в сфере ядерной энергетики, где Россия является крупнейшим глобальным игроком, санкции введены не были. Сотрудники Норвежского института международных отношений Каспер Шулецкий и Индра Оверланд опубликовали в научном журнале Nature Energy анализ того, что происходит в этой сфере. Вот главное из этой публикации.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» с момента своего создания проявляла большую активность на международном рынке ядерной энергетики и вскоре стала одним из ведущих поставщиков ключевых услуг. Как говорится в статье Nature Energy, речь идет среди прочего о поставках топлива, его утилизации, а также строительстве энергоблоков.

По данным издания, с 2009 по 2018 год на долю компании приходилось около половины всех заказов на строительство энергоблоков по всему миру. «Росатом» контролирует 38% мирового производства урана и 46% мощностей по обогащению урана. Основными конкурентами России в области ядерной энергетики являются Китай, Франция, Япония, Южная Корея и США, на которых в совокупности приходится около 40% рынка.

По информации самого «Росатома», по состоянию на 2023 год портфель зарубежных заказов корпорации включал строительство 34 энергоблоков, находящихся на разных стадиях реализации. Как пишут авторы статьи, ключевым преимуществом российской госкорпорации является то, что «Росатом» — это единственная компания, которая предоставляет все необходимые услуги в сфере ядерной энергетики, в то время как конкуренты специализируются на отдельных направлениях.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в главном офисе «Росатома» в Москве. 9 февраля 2023 года Пресс-служба «Росатома» / EPA / Scanpix / LETA

После начала полномасштабной войны в Украине, а также усугубившегося энергетического кризиса репутация России как надежного поставщика была подорвана, а ряд европейских стран начал сомневаться в целесообразности сотрудничества с «Росатомом» в долгосрочной перспективе.

В частности, чешская энергетическая компания CEZ подписала контракты с американской Westinghouse Electric Company и французской Framatome на поставки ядерного топлива, а финская энергетическая компания Fortum отменила свой проект с «Росатомом» по строительству ядерного реактора и наняла Westinghouse для разработки, лицензирования и поставки нового типа топлива для своей станции в Ловийсе, пишет The New York Times.

Подобные соглашения также заключили Болгария, Польша, Испания, Словакия и Венгрия. Уильям Фриберн, старший редактор информационного агентства S&P Commodity Insights, рассказал, что в первые же дни полномасштабного вторжения России в Украину почти каждая страна, где работают реакторы российского производства, начала искать альтернативных поставщиков.

При этом Шулецкий и Оверланд отмечают, что, несмотря на стремление западных стран диверсифицировать поставки топлива или даже отказаться от сотрудничества с российской госкорпорацией, многие договоренности с «Росатомом» остаются в силе. В частности, это связано с тем, что создание новых цепочек поставок ядерного топлива является очень сложной и дорогостоящей задачей, на реализацию которой могут потребоваться годы. Помимо этого, ни американские, ни европейские компании не смогут в краткосрочной перспективе удовлетворить весь спрос из-за ограниченности производственных мощностей.

Тем не менее эксперты считают, что отказ от российского топлива возможен. В качестве примера приводится Украина, которая до начала 2000-х годов полностью зависела от российских поставок, но сумела перейти на американское топливо. Однако этот процесс занял более 10 лет.

В заключение аналитики пишут, что страны Запада находятся в определенной зависимости от российской ядерной энергетики, в связи с чем не могут ввести санкции и резко отказаться от поставок из России. Однако авторы считают, что сотрудничество западных стран с «Росатомом» будет постепенно сокращаться. Остается открытым вопрос, последуют ли примеру Запада другие страны.

Что происходит с российской ядерной энергетикой

Российская ядерная энергетика до сих пор не попадала ни под какие санкции ЕС. И вряд ли скоро попадет — хотя она ежегодно приносит России сотни миллионов евро Расследование Investigate Europe

Что происходит с российской ядерной энергетикой

Российская ядерная энергетика до сих пор не попадала ни под какие санкции ЕС. И вряд ли скоро попадет — хотя она ежегодно приносит России сотни миллионов евро Расследование Investigate Europe