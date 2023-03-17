Шойгу представил к наградам летчиков Cу-27 после крушения беспилотника США в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков истребителя Су-27, которые сопровождали американский беспилотник MQ-9 Reaper перед его крушением в Черном море, сообщает Минобороны РФ.

В сообщении ведомства сказано, что российские летчики «предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства».

В министерстве подчеркнули, что ранее сведения о границах района, установленного после начала войны, довели до всех пользователей международного воздушного пространства.

Как утверждает американская сторона, беспилотник MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта. США опубликовали видео, как Су-27 сбрасывает топливо перед беспилотником, после чего тот падает.

В Минобороны РФ не подтверждали, что российский истребитель контактировал с дроном. По версии России, беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования».

Читайте также

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет

Читайте также

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет