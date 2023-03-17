Сбербанк объявил, что выплатит рекордные дивиденды за 2022 год

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 565 миллиардов рублей, то есть по 25 рублей на акцию, сообщается на сайте банка.

После рекомендации обыкновенные акции «Сбера» выросли на 9% до 191,2 рубля, а привилегированные акции — на 9,4% до 190,3 рубля. По текущим ценам дивидендная доходность составляет свыше 13%, отмечает РБК.

Председатель правления банка Герман Греф заявил журналистам, что это рекордная выплата дивидендов в истории Сбербанка. «Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — сказал Греф.

На дивиденды могут претендовать владельцы обыкновенных или привилегированных акций «Сбера», состоящие в реестре акционеров по состоянию на 11 мая 2023 года.

Сбербанк завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 миллиарда рублей, говорилось в отчетности банка, представленной 9 марта.

Финансовые результаты Сбербанка по итогам 2022 года обеспечили положительный итог для всего банковского сектора России, писал в январе РБК. По итогам 2022 года российские банки, по данным ЦБ РФ, зафиксировали чистую прибыль в размере 203 миллиарда рублей. По сравнению с рекордным результатом 2021 года прибыль банков в 2022 году сократилась в 12 раз.

В 2022 году Сбербанк впервые с 2000 года отказался выплачивать дивиденды за 2021 год, несмотря на то, что получил рекордную прибыль — 1,2 триллиона рублей.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Сбербанк, как и многие другие российские банки, попал под санкции западных стран. «Сбер» отключили от системы межбансковских переводов SWIFT.

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