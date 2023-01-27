Прибыль банков России в 2022 году упала почти в 12 раз

По итогам 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль в размере 203 миллиарда рублей, сообщает Банка России в обзоре о развитии банковского сектора (.pdf).

По сравнению с рекордным результатом 2021 года, когда прибыль банков составила 2,4 триллиона рублей, в этом году прибыль сократилась в 11,8 раза, отмечает РБК. Российские банки зафиксировали самую низкую годовую чистую прибыль как минимум за семь лет, с 2015 года (192 миллиарда рублей).

В отчете ЦБ сказано, что по итогам 2022 года банковский сектор компенсировал полученный в первом полугодии убыток в 1,5 триллиона рублей и получил «небольшую прибыль».

«Такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии», — отметили в Банке России.

РБК указывает, что положительный итог для всего банковского сектора во многом обеспечил Сбербанк, который завершил год с чистой прибылью 300 миллиардов рублей.

Финансовый результат банков по итогам 2022 года оказался лучше прогноза ЦБ РФ. В ноябре глава департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов допускал, что по итогам года банки смогут «выйти в ноль» после рекордных убытков.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Об экономике России в 2022 году

Почему российская экономика не рухнула в 2022-м — хотя многие эксперты были уверены, что это случится? И что Россию ждет в следующем году?

Об экономике России в 2022 году

Почему российская экономика не рухнула в 2022-м — хотя многие эксперты были уверены, что это случится? И что Россию ждет в следующем году?