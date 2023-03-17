Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Си Цзиньпин приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В ходе переговоров Си и Путин обсудят «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», заявили в Кремле. Также стороны планируют подписать «ряд важных двусторонних документов».

В МИД КНР сообщили, что визит Си Цзиньпина в Россию «придаст новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание», пишет РИА Новости. В министерстве добавили, что Пекин намерен «придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении переговоров».

О том, что лидер Китая собирается посетить Россию, несколько дней назад сообщили источники Reuters. По данным агентства, Китай решил провести переговоры вскоре после того, как в годовщину вторжения РФ в Украину представил план «по политическому решению украинского кризиса».

Как сообщили источники Reuters, после переговоров в России Си Цзиньпин собирается провести первые после начала войны переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что они пройдут онлайн.

Последний раз Си Цзиньпин и Владимир Путин проводили переговоры в конце декабря 2022 года, их встреча прошла онлайн.

В феврале власти США заявили, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также допускает поставки оружия. Власти США, по данным СМИ, готовы ввести санкции в отношении Китая в случае, если Пекин окажет военную помощь Москве.

По данным Politico, в 2022 году ряд китайских компаний отправляли в Россию партии оружия, в частности, штурмовые винтовки, детали беспилотников и бронежилеты, которые могли использовать в военных целях.

Читайте также

США опасаются, что Китай готов поставить России дроны-камикадзе на замену иранским Такие слухи появились на фоне публикации китайского плана урегулирования конфликта России и Украины

Читайте также

США опасаются, что Китай готов поставить России дроны-камикадзе на замену иранским Такие слухи появились на фоне публикации китайского плана урегулирования конфликта России и Украины

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования