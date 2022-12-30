Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Путин заявил о «военно-техническом сотрудничестве» России с Китаем. Си Цзиньпин об этом публично ничего не сказал
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Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи он отметил «военно-техническое сотрудничество» РФ и Китая.
По словам Путина, такое сотрудничество занимает особое место в российско-китайских отношениях и «способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах». Согласно публикации на сайте Кремля, российский президент заявил, что в РФ «нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая».
Президент РФ считает, что значимость партнерства с КНР «как стабилизирующего фактора» возрастает «в условиях усиливающейся геополитической напряженности». При этом Путин отметил, что сейчас отношения между странами «наилучшие за всю историю» и представляют «образец сотрудничества крупных держав в XXI веке».
Путин также пригласил «дорогого друга» Си Цзиньпина приехать весной 2023 года с визитом в Москву, чтобы продемонстрировать миру «прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам».
В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать стратегическое взаимодействие с РФ «в интересах стабильности во всем мире», а также, как сообщают западные СМИ, чтобы «противостоять гегемонизму и силовой политике».
Си Цзиньпин также отметил заявления Москвы о том, что она не отказывается от урегулирования войны в Украине дипломатическим путем. «Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит», — сказал он.
При этом, пишет Reuters, Си Цзиньпин заявил, что путь к мирным переговорам «не будет гладким», а Китай продолжит отстаивать свою «объективную и справедливую позицию» по этому вопросу.
После открытого для прессы приветствия Путин и Си Цзиньпин пообщались по защищенной видеосвязи в закрытом режиме. О военном сотрудничестве с РФ лидер КНР публично ничего не сказал.
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Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина — встреча двух лидеров, которые «оказались в слабом положении» на фоне геополитических и экономических угроз их «неформальному авторитарному альянсу», пишет The New York Times. Газета отмечает, что у Путина и Си Цзиньпина теперь «мало места для маневра», что делает их отношения более важными и более сложными.
Как отмечала The Washington Post, Китай оказывает России поддержку в войне с Украиной на дипломатическом уровне и публично возлагает вину за конфликт на США и их действия по расширению НАТО в Европе, а санкции называет «незаконными». При этом Москва считает такую поддержку недостаточной и с начала вторжения неоднократно просила Пекин о финансовой и технологической помощи.