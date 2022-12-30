Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Путин заявил о «военно-техническом сотрудничестве» России с Китаем. Си Цзиньпин об этом публично ничего не сказал

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Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи он отметил «военно-техническое сотрудничество» РФ и Китая.

По словам Путина, такое сотрудничество занимает особое место в российско-китайских отношениях и «способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах». Согласно публикации на сайте Кремля, российский президент заявил, что в РФ «нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая».

Президент РФ считает, что значимость партнерства с КНР «как стабилизирующего фактора» возрастает «в условиях усиливающейся геополитической напряженности». При этом Путин отметил, что сейчас отношения между странами «наилучшие за всю историю» и представляют «образец сотрудничества крупных держав в XXI веке».

Путин также пригласил «дорогого друга» Си Цзиньпина приехать весной 2023 года с визитом в Москву, чтобы продемонстрировать миру «прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам».

В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать стратегическое взаимодействие с РФ «в интересах стабильности во всем мире», а также, как сообщают западные СМИ, чтобы «противостоять гегемонизму и силовой политике».

Си Цзиньпин также отметил Москвы о том, что она не отказывается от урегулирования войны в Украине дипломатическим путем. «Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит», — сказал он.

При этом, пишет Reuters, Си Цзиньпин заявил, что путь к мирным переговорам «не будет гладким», а Китай продолжит отстаивать свою «объективную и справедливую позицию» по этому вопросу.

После открытого для прессы приветствия Путин и Си Цзиньпин пообщались по защищенной видеосвязи в закрытом режиме. О военном сотрудничестве с РФ лидер КНР публично ничего не сказал.

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Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина — встреча двух лидеров, которые «оказались в слабом положении» на фоне геополитических и экономических угроз их «неформальному авторитарному альянсу», пишет The New York Times. Газета отмечает, что у Путина и Си Цзиньпина теперь «мало места для маневра», что делает их отношения более важными и более сложными.

Как отмечала The Washington Post, Китай оказывает России поддержку в войне с Украиной на дипломатическом уровне и публично возлагает вину за конфликт на США и их действия по расширению НАТО в Европе, а санкции называет «незаконными». При этом Москва считает такую поддержку недостаточной и с начала вторжения неоднократно просила Пекин о финансовой и технологической помощи.

Как Китай реагирует на вторжение РФ в Украину

Китай во время войны занимает то сторону России, то Украины. Так что же он думает на самом деле? Пекин поможет Москве обойти санкции? Весь российский газ теперь получат китайцы?

Как Китай реагирует на вторжение РФ в Украину

Китай во время войны занимает то сторону России, то Украины. Так что же он думает на самом деле? Пекин поможет Москве обойти санкции? Весь российский газ теперь получат китайцы?