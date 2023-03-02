США и союзники обсуждают санкции против Китая из-за возможной военной помощи России

Власти США уведомили союзников, что готовы ввести санкции в отношении Китая, если Пекин окажет военную помощь Москве, пишет Reuters со ссылкой на источники, среди которых четверо американских чиновников.

По их информации, США хотят заручиться поддержкой ряда стран, в особенности членов , чтобы вместе с ними координировать возможные ограничения в отношении Китая.

О каких ограничениях идет речь, пока неясно. Переговоры между союзниками находятся на предварительной стадии.

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В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, но также рассматривает возможность поставок оружия. В свою очередь Китай обвинил США в том, что именно американские поставки оружия разжигают конфликт в Украине.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе. По данным издания, первая партия из 100 беспилотников может быть доставлена в Россию в апреле 2023 года. Эксперты американского Института изучения войны допускали, что Китай рассчитывает обойти западные санкции с помощью Беларуси.

24 февраля, в день первой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, власти Китая представили план по урегулированию российско-украинского конфликта. План состоит из 12 пунктов, в числе которых требование «снять односторонние санкции».

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