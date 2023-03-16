Politico: китайские компании поставляли оружие в Россию с лета 2022 года

В 2022 году ряд китайских компаний отправляли в Россию партии оружия, в частности, штурмовые винтовки, детали беспилотников и бронежилеты, которые могли быть использованы в военных целях. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на таможенные данные агрегатора ImportGenius.

Поставки оружия происходили с июня по декабрь 2022 года. Среди поставщиков была как минимум одна компания, связанная с китайским правительством — China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших оборонных подрядчиков КНР. Эта компания в июне отправила тысячу винтовок CQ-A российской компании «Техкрим», сотрудничающей с Минобороны РФ.

Еще одна компания — Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) — в ноябре и декабре отправляла небольшому российскому дистрибьютору через ОАЭ детали для дронов — аккумуляторы и камеры. Всего было поставлено 12 партий запчастей для БПЛА.

Кроме того, в конце 2022 года в Россию через Турцию были ввезены более 800 тонн китайских бронежилетов на сумму около 10 миллионов долларов.

Как отмечает Politico, объемы и характер поставок не указывают на то, что Пекин целенаправленно снабжает Москву военной помощью, однако товары явно относятся к продукции двойного назначения, которая потенциально может использоваться в боевых действиях. Издание не нашло подтверждений использования китайских винтовок на войне в Украине, однако китайские БПЛА на поле боя были замечены.

В феврале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, но также рассматривает возможность поставок оружия. По данным СМИ, администрация Джо Байдена уведомила союзников, что готова ввести санкции в отношении Китая, если Пекин окажет военную помощь Москве. Пекин в свою очередь обвинил Вашингтон в том, что именно американские поставки оружия разжигают конфликт в Украине.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе. По данным издания, первая партия из 100 беспилотников может быть доставлена в Россию в апреле 2023 года. Эксперты американского Института изучения войны допускали, что Китай рассчитывает обойти западные санкции с помощью Беларуси.

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