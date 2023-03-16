Война Триста восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Башар Асад заявил, что Сирия признает российскими аннексированные регионы Украины

Дамаск признает российскую аннексию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также захваченных частей Херсонской и Запорожской области Украины. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил РИА Новости.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал Асад.

Ранее итоги «референдумов», после которых были аннексированы украинские регионы, поддержала Северная Корея.