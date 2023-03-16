Война Триста восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 марта читайте здесь.
Башар Асад заявил, что Сирия признает российскими аннексированные регионы Украины
Дамаск признает российскую аннексию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также захваченных частей Херсонской и Запорожской области Украины. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил РИА Новости.
«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал Асад.
Ранее итоги «референдумов», после которых были аннексированы украинские регионы, поддержала Северная Корея.
В 2022 году в Армению переехали (и остались там жить) более 100 тысяч россиян
Об этом министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил в интервью «Ведомостям».
Чистая релокация за 2022 года — примерно 108-110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание.
Кроме этого, в прошлом году открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, не считая 4000 бизнесов, зарегистрированных в форме ИП. В среднем россияне открывают по 500 бизнесов в год. По масштабам, конечно, компании очень разнообразны — в некоторых штат достигает 600–700 сотрудников, в других работает один человек. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году — три миллиарда.
Все эти факторы обеспечили примерно четверть всего прироста ВВП. То есть из 12,6% релокация создала более трех процентных пунктов.
В 40 регионах России местным жителям стали приходить повестки из военкоматов, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
В своем телеграм-канале правозащитник привел полный список регионов, где рассылают повестки. Чиков не объяснил, откуда у него эти данные.
Ранее власти российских регионов заявили, что повестки рассылают для «актуализации данных воинского учета» или приглашения на военные сборы. В Кремле это назвали «обычной практикой», отметив, что у них нет «никаких обсуждений» по поводу новой волны мобилизации в России.
«Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован», — отмечает Чиков. По его оценкам, пока о второй волне мобилизации речи не идет.
ABC News: российские военные, вероятно, достали обломки упавшего американского дрона со дна Черного моря
Российские военные, вероятно, смогли достать обломки американского беспилотного аппарата MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море 14 марта, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного представителя США. Какие именно части БПЛА удалось достать со дна, телекомпания не уточняет.
По данным американских военных, беспилотник находится на глубине более километра, что затрудняет любую операцию по сбору обломков. Тем не менее о намерении России собрать обломки заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер говорил, что, по его данным, Россия пока не смогла заполучить остатки дрона.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американские военные предприняли все необходимые шаги для удаления программного обеспечения беспилотника для того, чтобы россияне не смогли получить никакой секретной информации: «Мы вполне уверены, что все ценное, что там было, больше ценности не представляет», — сказал Милли.
Жители Херсона в машине, поврежденной при обстрелах
Биржи Nasdaq и NYSE объявили о делистинге ценных бумаг «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа Nasdaq объявили о принудительном делистинге ценных бумаг «Яндекса», ЦИАНа, Ozon, Qiwi и HeadHunter. Если решение не удастся обжаловать, ценные бумаги этих компаний будут исключены из листинга с 24 марта. «Яндекс», как сообщается на сайте Nasdaq, уже объявил о намерении подать жалобу.
Торги ценными бумагами этих компаний были приостановлены на американских биржах еще в конце февраля 2022 года — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
При этом ни интернет-компания «Яндекс», ни сервис операций с недвижимостью ЦИАН, ни интернет-магазин Ozon, ни платежная система Qiwi, ни сервис по поиску работы HeadHunter не находятся под санкциями США.
Путин назначил бывшего зампреда правительства самопровозглашенной ЛНР главой Чукотки
Бывший первый заместитель председателя правительства самопровозглашенной и аннексированной ЛНР Владислав Кузнецов назначен исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.
Кузнецов был первым зампредом правительства ЛНР с июля 2022 года. В 2019-2022 годах он занимал должность вице-губернатора Курганской области, а до этого он работал в структурах СИБУРа
В ночь на 16 марта система ПВО сбила две ракеты над Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков
По его словам, повреждены фасада нескольких административных и жилых зданий, жители не пострадали.
В местных пабликах сообщалось об упавших недалеко от центра города — на Вокзальной улице — обломках ракеты, которые повредили проезжую часть.
За последние четверо суток, заявил Гладков утром 16 марта, в результате «активности со стороны противника» 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль.
Мы возобновляем наш ежедневный онлайн о событиях российско-украинской войны. Хронику предыдущего дня можно почитать тут.