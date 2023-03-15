Война Триста восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Европейское командование вооруженных сил США заявило о столкновении российского самолета Су-27 с американским беспилотником над Черным морем.
- Минобороны РФ утверждает, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотником.
- Институт изучения войны: инцидент с американским беспилотником в Черном море не приведет к прямому столкновению России и США.
- Прокуратура Украины, по данным Reuters, обвинила двух российских солдат в сексуализированном насилии над четырехлетней девочкой в Броварах.
Институт изучения войны: инцидент с американским беспилотником в Черном море не приведет к прямому столкновению России и США
Как сообщается в ежедневной сводке ISW, российские военные на протяжении нескольких десятилетий применяли тактику запугивания в отношении самолетов и военно-морских кораблей США и их союзников на нескольких театрах военных действий — и это никогда не приводило к прямому конфликту.
Президенты США и России, отмечают аналитики, сохраняют полную свободу в выборе реакции на подобные инциденты, такие ситуации не предполагают автоматической эскалации.
Учитывая неоднократные обещания президента Джо Байдена избегать вступления американских войск в прямой конфликт с Россией, а также явное и неоднократно продемонстрированное Кремлем нежелание ввязываться в войну с НАТО, для эскалации нет причин, заключают эксперты ISW.
В конце сентября 2022-го, вскоре после объявления в России «частичной мобилизации», на Триумфальной площади в Москве прошли «антимобилизационные» «Маяковские чтения». Нескольких участников антивоенного поэтического вечера задержали, троих — Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко — обвинили в экстремизме. Следствие уверено, что на чтениях они «возбуждали вражду по отношению» к «участникам военных действий» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сразу после задержания Камардина избили и изнасиловали гантелью. В марте 2023-го обвинение против него и других поэтов расширили — теперь их дополнительно обвиняют в призывах не ходить в военкомат. «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле — и его фигурантах.
The New York Times рассказала подробности произошедшего с американским беспилотником над Черным морем
Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper вылетел с военной базы в Румынии на плановую миссию, которая обычно продолжается 9-10 часов. На нем не было вооружений, хотя его конструкция предусматривает это. Дрон вел наблюдение примерно в 75 милях (120 километрах) к юго-западу от Крыма на высоте 25 тысяч футов (около 7,6 километра), когда его перехватили российские истребители. Самолеты кружили над беспилотником, сливая на него топливо, вероятно, пытаясь испортить его оборудование, рассказал источник.
Командование сил США в Европе заявляло, что маневры российских истребителей «демонстрируют отсутствие компетентности в дополнение к тому, что они небезопасны и непрофессиональны».
Это инцидент «ошеломил» американских военных, наблюдавших за беспилотником с базы Рамштайн в Германии, заявил собеседник The New York Times. Официальные лица США уже давно обеспокоены тем, что какой-либо инцидент может привести к прямой конфронтации России и США из-за войны в Украине.
Часов Яр, 14 марта
США не хотят, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper, который разбился в Черном море 14 марта, заполучил кто-либо, поэтому «приняли меры с целью защиты нашей собственности». Об этом в интервью CNN заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.
По данным США, беспилотник MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта. В Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но ничего не сказали о столкновении.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российская армия нанесла 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвела более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Один из ракетных ударов был нанесен по городу Краматорск — поврежден трехэтажный жилой дом, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар нанесен по городу Затока Одесской области — обломки ракеты повредили одно из зданий детского учебного заведения «Золотая рыбка». Жертв и потерь среди местного населения нет. Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.
- Основной целью противника за прошедшие сутки, как и раньше, оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого он сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям Силы обороны Украины отбили более 90 атак противника на указанных направлениях.
- На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время украинскими военными отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромовое и Орехово-Васильевка. Российским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии соприкосновения. Среди них — Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.
- Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения противника, три удара по местам развертывания ЗРК и три удара по другим важным объектам. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 385-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за всеми важными событиями в Украине, России и остальном мире, связанными с войной.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.