Война Триста восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Институт изучения войны: инцидент с американским беспилотником в Черном море не приведет к прямому столкновению России и США

Как сообщается в ежедневной сводке ISW, российские военные на протяжении нескольких десятилетий применяли тактику запугивания в отношении самолетов и военно-морских кораблей США и их союзников на нескольких театрах военных действий — и это никогда не приводило к прямому конфликту.

Президенты США и России, отмечают аналитики, сохраняют полную свободу в выборе реакции на подобные инциденты, такие ситуации не предполагают автоматической эскалации.

Учитывая неоднократные обещания президента Джо Байдена избегать вступления американских войск в прямой конфликт с Россией, а также явное и неоднократно продемонстрированное Кремлем нежелание ввязываться в войну с НАТО, для эскалации нет причин, заключают эксперты ISW.