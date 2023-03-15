ISW: за февраль войска России захватили менее 0,04% территории Украины. Журналисты сообщали о рекордном росте российских потерь в этом месяце

В феврале 2023 года России удалось захватить менее 0,04% территории Украины. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

По картографическим данным, с 31 января по 28 февраля Россия захватила около 234 квадратных километров или 0,039% территории Украины. Business Insider отмечает, что именно на этот месяц анонсировалось наступление России.

В свою очередь группа отслеживания War Mapper сообщила, что в феврале Россия увеличила площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% украинской территории.

В ISW отметили, что «оба числа достаточно малы», а их различие может быть связано с незначительными просчетами, хотя они указывают на «ограниченность территориальных завоеваний России».

В сообщении говорится, что в марте Россия также не добилась заметных успехов, в том числе на восточной линии фронта, где находится Бахмут. Business Insider добавляет, что Россия продолжает терять большое количество солдат и техники.

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» сообщали, что за первые две недели февраля погибли 1679 российских военных. Это был самый большой прирост потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину. «Би-би-си» отмечала, что выросшие потери могут быть связаны с наступлением, которое Россия начала в Донбассе. В сводке, опубликованной 11 марта, журналисты сообщили, что за две недели смогли подтвердить гибель еще 1638 российских военных.

Карта боев от «Медузы»

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